En este article, vull recuperar l’autèntic significat de la paraula política, i que és la capacitat de garantir el bé comú en la societat. Sempre he pensat que política és una paraula plena de significat, positiva i que, en canvi, cau moltes vegades en el descrèdit davant la ciutadania. I no li llevo raó. És cert que no totes i tots compleixen este significat fent molt de mal a la resta. Per això vull ressaltar a aquells i aquelles que encara fan valdre el bon nom de la política i que són els nostres alcaldes, alcaldesses, portaveus, regidors i regidores. Perquè a estes altures de la partida, ja ha quedat clar quins som els que defensem la política local, i qui és el que no ho fa.

Diumenge passat vaig tenir l’oportunitat d’agrair-los el treball durant la celebració del VI Fòrum d’Alcaldesses, Alcaldes i Portaveus Vicent Nebot que, baix el títol Dos anys de bon govern. Liderant la Recuperació, vam celebrar a l’Alcora. Ara, vull reiterar eixe agraïment perquè, totes elles i ells, han fet un gran treball en un temps en què ens fa molta falta assentar-nos, parlar i escoltar-nos. Escoltar-nos molt. És a elles i ells a qui va dedicat aquest text.

Són el present i el futur de la política, perquè són qui estan més a prop de la gent quan els necessiten, quan la ciutadania demanda solucions als seus problemes i preocupacions, als seus dubtes, a les seues inquietuds. I hem tingut molts mesos d’inquietuds, de pors, d’incertesa. I la gent d’aquesta província els ha tingut a ells, a elles, als alcaldes, alcaldesses, portaveus, regidors i regidores. Sempre. I això, que no se’ns oblide, ha de fer-nos sentir orgulloses i orgullosos.

Perquè el seu lideratge durant aquesta terrible crisi, social, sanitària i econòmica, ha salvat al vostre poble, ha salvat a la vostra ciutat. Ni ho dubteu.

Perquè tot el que s’ha fet ha ajudat a canviar vides, a millorar-les, a fer que tots eixim a la vegada, juntes i junts, i aquest ha segut el gran canvi: que un govern socialista no deixa ningú enrere. Que un govern socialista escolta, decideix i actua pel bé de totes i tots i no només d’uns quants.

És una manera de fer política que només el partit socialista pot fer, que només el partit socialista ha fet, i que recupera el veritable sentit de la paraula política.

Ara, la recuperació ha de ser justa, des del punt de vista social i també territorial. I que hi ha més territorial que els municipis? Les i els socialistes de les comarques de Castelló portem el municipalisme en el nostre ADN, un municipalisme del qual ja és reflex el Govern d’Espanya, i estem ben contents.

Tenim una manera de fer política en què ens relacionem amb la ciutadania. Perquè escoltem, escoltem i escoltem, per a poder proposar solucions, per a ajudar, per a servir. També som bons governs. Pensant en avançar totes i tots a la vegada, sense deixar ningú enrere, honestos, amb idees i solucions innovadores.

Les i els socialistes pensem en el futur. Amb propostes i projectes per al mig i llarg termini. Escoltem idees i decidim les millors i que signifiquen grans canvis a millor allà on governem. Defensem el nostre municipi i al territori de Castelló per damunt de tot. No som una sucursal de ningú. Perquè el que ens interessa és millorar la vida de les persones, i no pensar en mera política partidista. I per a tot això, tenim a la millor gent. La més preparada, amb més ganes i idees pel territori, amb energia. Som els que volem canviar i millorar la vida del nostre municipi, de la nostra província o del nostre país.

És una manera de fer política, la socialista, la nostra manera, la d’ací, la dels alcaldes, alcaldesses i portaveus de Castelló. No decaigueu. Vos necessitem.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic