La realitat ens està tornant a dir que la covid-19 encara està entre nosaltres i esta vegada encara que colpeja a tots els grups, els més joves, són els que estan patint les conseqüències d’aquest virus. En nombrosos articles ja havia comentat que no podíem baixar la guàrdia malgrat que avançara molt el procés de vacunació o les xifres de contagis es reduïren a zero o a molts pocs casos. Ara la covid-19 ens ha tornat a dir que continua i els casos han augmentat de manera notable, tant a Almenara com a quasi tots els llocs, pel que han tornat de nou algunes restriccions que busquen el bé comú i la salut de tots i totes.

A partir de la 1 de la matinada del proper dilluns 26 de juliol a Almenara començarà la limitació de la mobilitat nocturna, situació que finalitzarà a les 6 del matí. Aquest toc de queda en un principi estarà en vigor durant les properes setmanes fins el 16 d’agost. Som una de les 77 localitats valencianes on s’ha pres aquesta mesura avalada pel Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana que busca reduir la mobilitat i rebaixar la incidència de la covid. Aquesta mesura es pren tenint en compte diversos paràmetres, entre ells el percentatge de contagis, la situació dels hospitals o el nombre d’habitants. Des de l’Ajuntament d’Almenara vetllarem per al compliment d’aquesta mesura, així com també tota la resta que s’han aprovat, com la continuació de la prohibició de les reunions socials de més de 10 persones i altres limitacions.

Ja sé que hem fet molts esforços entre tots i totes per parar la covid-19, sé que la grandíssima majoria estem complint, sent responsables i tenint tota la precaució del món. Lamente la situació, però vos tinc que dir que els esforços han de continuar.e de demanar-vos una vegada més responsabilitat i molta, moltíssima prudència. És la única fórmula junt la vacunació per a poder parar el virus. Amb cura i responsabilitat, ho aconseguirem entre tots i totes. Només cal tindre precaució en el nostre dia a dia, evitar els contactes, complir les normes i vos recomane molt seriosament que no vos lleveu la mascareta.

La vacunació porta bon ritme, i aquesta, junt la responsabilitat de totes i tots, farà que pugam pegar la volta a la situació i, amb molts esforços, poder doblegar a la pandèmia, una situació que cada vegada està més a prop, encara que ara estigam en una nova onada, però de la que a ben segur, prompte eixirem.

És el moment de seguir avant, de seguir sent responsables i de no abandonar aquest vaixell en el que viatgem tots i totes per a frenar la pandèmia. Tots i totes sabeu massa bé el que heu de fer. Seny. Responsabilitat. Cuideu-vos. Segur que eixirem d’aquest malson!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló