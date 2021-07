Hui m’agradaria dedicar unes línies a parlar de la preocupació que tenim a l’Ajuntament d’Almenara sobre com pot afectar la ludopatia als joves i quines mesures podem posar per intentar frenar-los, almenys, l’accés a les sales de joc o apostes. Les dades a nivell global són molt preocupants i ens indiquen un creixement exponencial d’aquesta addicció al joc entre els joves, que ja supera a les taxes en adults, segons les darreres investigacions. O siga, que les apostes esportives i jocs similars tenen a milers de joves enganxats.

Encara que la regulació no corresponga totalment als ajuntaments, sí que tenim algunes ferramentes per almenys poder llevar-los als joves la tentació de caure en el món de les apostes i dels jocs sense control. Per això, nosaltres a Almenara, volem donar un pas més que la regulació autonòmica i estatal canviant les normes subsidiàries del planejament urbanístic de la localitat amb l’objectiu de comptar amb una normativa per a Almenara perquè no puguen instal·lar-se sales de joc i apostes a menys de 500 metres dels centres educatius.

I així, ens vam posar mans a l’obra amb la unanimitat i el consens de tots els grups municipals i regidors no adscrits de l’Ajuntament i vam fer una primera Declaració Institucional demanant als nostres tècnics que miraren totes les possibilitats per canviar les normes urbanístiques amb aquest objectiu, que ha donat com a resultat l’esborrany aprovat unànimement en el plenari celebrat el passat dimecres per demanar el canvi de les normes subsidiàries d’Almenara per a impedir que puguen posar-se aquestos salons de jocs i apostes a menys de 500 metres dels centres educatius.

El camí per aconseguir l’objectiu no acaba amb aquest acord plenari, ja que una vegada aprovat inicialment l’esborrany hi ha que passar a la següent fase que serà la remissió del mateix a la Generalitat Valenciana per a la demanda dels preceptius informes necessaris en diversos àmbits, així com l’exposició pública d’aquest per a continuar en el procés i finalment canviar la normativa amb el nostre objectiu, el de tota la corporació municipal, buscant que puga entrar en vigor el més prompte possible.

Per això volguera agraïr l’alçada de mires i la unió de totes les regidores i regidors d’Almenara en aquesta qüestió, perquè la ludopatia i més en els joves, no és un tema de debat polític, és un tema de gran preocupació social, ja que cada vegada, aquesta plaga del segle XXI com molts l’anomenen afecta a més gent, especialment als joves. Per això hem buscat en les nostres competències com fer perquè almenys els salons de jocs i apostes no estiguen prop dels centres educatius i no siguen un reclam per als nostres joves quan van a estudiar.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló