Borriana ha aprovat aquesta setmana el seu pla d’igualtat d’oportunitats i el pla d’inclusió i cohesió social. Un objectiu marcat des de que Compromís va entrar al govern i que calia posar en marxa. Hem de tindre clar que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dret universal. Les polítiques de promoció d’aquesta igualtat consoliden una societat més justa, solidària, estable i honesta, que millorarà la qualitat de vida i les relacions interpersonals dels seus integrants.

Són premisses que persegueixen una societat més justa i real. Amb el Pla d’Igualtat d’Oportunitats perseguim eliminar els estereotips i rols que tradicionalment ens han sigut assignats a unes i altres, i impulsar la incorporació, permanència i promoció de les dones en l’esfera pública i privada del nostre municipi amb la finalitat d’elevar la qualitat de vida de la societat borrianenca.

Si és cert que al nostre territori hem assolit l’igualtat legal, ja va sent hora d’aconseguir la igualtat REAL, la de tots els dies, que ens fa disfrutar en igualtat de condicions d’oportunitats, drets i deures. Un pla d’igualtat que compta amb sis línies estratègiques, a través de 36 mesures, per als propers cincs anys, fins al 2025. Un temps prudencial per renovar el pla i seguir treballant.

I junt a la igualtat, la inclusió i la cohesió social. El Pla d’Inclusió i Cohesió Social s’elabora per a oferir a la ciutat un instrument de transformació social adequat per tal d’avançar cap a una cultura social inclusiva, en la que detectades les necessitats i carències de la població, es treballe per habilitar fórmules que puguen corregir les desigualtats i promoure la inclusió i la cohesió social. Un diagnòstic que es va realitzar amb coordinació amb el Pla d’Igualtat, en un moment post covid, en que la necessitat de la població i la escletxa social sembla haver augmentat. Proposem un pla amb una temporalitat de 5 anys (2021-2025) perquè pensem que suposa un compromís per part de la corporació local que trenca la possible barrera dels 4 anys d’un mandat, i ens alinea amb els ODS de les Nacions Unides que marquen l’objectiu a 2030. Set línies estratègiques, amb 35 mesures, de les quals 20 ja hem treballat per a que estiguen implantades a Borriana i cal seguir treballant en elles.

No ocuparà portades de diaris, ni serà el tema de que es parlarà al carrer, però Borriana ha guanyat molt amb l’aprovació, i més encara, amb la posada en marxa dels dos plans municipals. La que guanya és Borriana.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana