Por fin llegó agosto! Esta es la frase de todos aquellos que estaban esperando poder disfrutar de sus días de descanso. A pesar de las restricciones, esta desconexión viene bien para cargar las pilas y hacer frente a un septiembre que auguro que será duro por seguir conviviendo con el maldito virus.

Ya vamos por la quinta ola, con un aumento en la incidencia de afectados y, ante estos datos, algunas administraciones como la Conselleria de Educación se relajan. Educación ha planificado un inicio de curso dentro de una normalidad esperpéntica. Me resulta alarmante que frente a las cifras de afectados por el coronavirus el Sr. Marzà se plantee un inicio de curso donde se eliminan los grupos burbuja y se vuelve a las ratios de antes de la pandemia. Que no se mantengan los profesores extra que contrataron, que los planes de contingencia sigan sin ser revisados por especialistas, que se desmantelen los servicios psicopedagógicos, que no se quiera contar con la enfermería escolar, y que se ofrezcan menos recursos para hacer frente a esta pandemia que nos invade.

No se puede decretar tal normalidad cuando son ellos los que siguen imponiendo restricciones, y ante esta gran paradoja, pido coherencia y que hagan los deberes durante este verano porque nos queda menos de un mes. Por este motivo, desde Cs hemos solicitado la comparecencia del conseller de Educación para que explique las lagunas existentes sobre el inicio de curso ante esta normalidad que nos quieren vender.

Nos gustaría saber si se va a contar con la enfermera escolar ahora que el TSJ ha anulado la normativa que obligaba a los docentes a actuar si un alumno tenía una emergencia sanitaria, si se piensa dialogar con los directores de los 34 servicios psicopedagógicos que se han desmantelado y si tienen intención de llegar a un modelo de orientación consensuado. Si va a estar vacunada toda la comunidad educativa y, en definitiva, si tienen un plan B en el caso de que repunten los casos de coronavirus. Pedimos que hagan los deberes porque a un mes iniciar el curso académico aún existen muchas dudas por despejar.

Diputada autonómica de Cs