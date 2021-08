Fa pocs dies, el PP, el mateix partit que durant molts anys de govern va desmantellar la sanitat i l’educació públiques, ha presentat una moció i dut a terme a Almassora una recollida de signatures en contra d’unes suposades retallades en sanitat. Pretén donar lliçons que mai van aplicar amb el seu model de faraònics hospitals, privatitzacions i obviant durant dècades l’atenció primària. El PP, que va dur a terme retallades massives en els serveis públics, ara vol quedar d’abanderat d’una causa que mai van defensar.

Gràcies a les polítiques del Govern del Botànic hem revertit la situació, amb mesures com la posada en marxa d’un programa d’autoconcert en Atenció Primària que possibilitarà obrir més consultes a les vesprades als centres de salut o el nomenament d’una comissionada que realitzarà canvis necessaris a la xarxa de salut més pròxima a la ciutadania. S’ha augmentat la dotació de la Conselleria de Sanitat en més del 10% per fer front a la crisi amb més garanties i millorar l’Atenció Primària amb la creació i dotació de 400 noves places estructurals de personal i es preveu la construcció de 20 centres de salut nous, l’ampliació de 12 i la reforma de 5 més.

L’alcaldessa d’Almassora ha respost les crítiques que l’acusen de vendre fum posant com a únics exemples l’enderrocament de l’edifici de l’avinguda de José Ortiz 167 i la finalització de les obres del CEIP Regina Violant.

El primer n’és precisament un exemple: ha donat molts titulars però ni se sap res del centre assistencial, que van prometre que hi construirien ni cap solució als problemes en matèria d’habitatge. En el segon, poc s’hauria fet si no fora per la Conselleria d’Educació que encapçala el company Vicent Marzà, gràcies a la qual no només tenim ja construït el Regina Violant sinó que farà possible també el Santa Quitèria i l’Ambaixador Beltran, entre d’altres.

Senyora Galí, no diga que no ven fum als veïns i les veïnes quan lleva del pressupost projectes com el del centre juvenil o el del mirador de Santa Quitèria. Ven fum també als veïns i les veïnes de la mar posant any rere any diners per comprar els terrenys de la pantalla verda i seguint sense adquirir-los. Tant el PP com l’equip de govern PSOE-Ciudadanos funcionen així: a base de moltes fotos i moltes promeses incomplides.

Portaveu del grup municipal Compromís per Almassora