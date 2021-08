Els puc assegurar que voldria no haver de fer aquest article. Voldria escriure que per fi vivim en una societat igualitària, on no existeix el masclisme. Voldria escriure que vivim en una societat on els murders masclistes són impensables i inexistents. Però, malauradament, no és així.

Els assassinats masclistes estan disparats amb xifres esgarrifoses. El nombre de dones assassinades per violència de gènere a l’estat espanyol ascendeix a 30 en 2021; i a 1.108 des de 2003, any en què començaren a recopilar xifres. Trenta dones i tres menors assassinats a mans del masclisme.

Vivim en la barbàrie i hem de ser conscients que sols li podem fer front amb unitat. Amb la unitat de totes i de tots, sense eufemismes ni cessions als maltractadors i assassins. Li hem de plantar cara, mirant de front aquesta xacra social, perquè només els còmplices miren cap a una altra banda; anomenant aquesta barbàrie pel seu nom: violència de gènere. No acceptarem eufemismes, ni consentirem que hi haja qui tracte d’amagar aquesta gangrena social dins del concepte de «l’àmbit familiar».

No podem permetre que es tracte de minimitzar aquesta xacra social on les dones, pel fet de ser-ho, són considerades pels seus agressors carents dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat. I seguirem treballant per combatre-la, des de tots els àmbits i des de tots els fronts. Diguen el que diguen i ho diga qui ho diga.

A l’Ajuntament seguirem aplicant el protocol de prevenció de violència masclista, una eina fonamental si volem tallar de soca-rel el problema. Seguirem fent campanyes municipals, oferint formació a les escoles i instituts, per a entitats i associacions, seguirem treballant per a sensibilitzar a la societat que al terrorisme masclista se’l combat des del carrer, des de les institucions i des de totes bandes. Açò no és només cosa d’una regidoria o d’un govern. Açò és una tasca transversal que ens pertoca a totes i tots des de qualsevol àmbit de la vida. És missió comuna aturar la barbàrie.

Regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Castelló