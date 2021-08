Com cada estiu, ens disposem a gaudir d’unes merescudes vacances i a desconnectar de les rutines i dels mals de cap del dia a dia. Això, però, no ens fa oblidar els bons costums quotidians.

Aquests últims anys, la ciutadania ens hem conscienciat molt de la quantitat enorme de residus que generem i de com els gestionem, tant a casa com en les residències vacacionals. Què fem amb el fem que produïm és una responsabilitat de totes i de tots i cal que actuem sempre de la millor manera possible.

Quan sortim de la quotidianitat, és fàcil pensar que «per uns dies, no passa res». Però sí que passa, i molt. A Vistabella, per exemple, fem un gran esforç durant tot l’any per separar correctament les deixalles a casa, ja que tot el veïnat tenim clar que amb això millorem el poble i el seu futur.

A més, generem llocs de treball local, aconseguim fer-ne un aprofitament òptim dels residus valoritzables i reduïm les tones de CO que emetem a l’atmosfera.

Tirar per la borda tot aquest esforç «per uns dies» resulta insensible i també injust per al municipi i per a les persones que l’habiten, siga quin siga el nostre destí.

Per això confiem que tots i totes mantindrem aquest mínim esforç «uns dies més», ja que açò suposarà, a la fi, un gran resultat de conjunt pel futur del poble i també del planeta.

Tant si estem al nostre habitatge habitual com a la feina o estiuejant al poble cal seguir actuant amb responsabilitat. La situació mediambiental és greu i cal que integrem les 3R en totes les facetes de la vida. En la nostra mà està la supervivència del planeta i hem de tenir ben present que el fem no fa vacances.

Alcalde de Vistabella