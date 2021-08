A l’estiu, tot el món viu» és un refrany molt nostre. Després d’un any de parèntesi, el passat, on vam viure un estiu a mig gas per la pandèmia, enguany calia donar-li la volta i oferir-li a la ciutadania propostes culturals que els ajuden a recuperar el temps perdut. Amb aquesta finalitat hem treballat durant mesos per a oferir una programació de nivell per a tots els gustos i que comptara amb tot el sector.

Així és com vam idear el Circuit Cultural Provincial, una iniciativa sense precedents a la nostra terra que aposta per arrimar als 135 municipis de la província activitats culturals de qualitat. En la seua primera edició hem dissenyat una oferta de 200 actes que es desenvoluparan al llarg de l’estiu i de la pròxima tardor. Hi haurà teatre, danses, música... El més important és que hem canviat la manera de treballar de la Diputació en el que respecte a la confecció de la programació cultural anual de la casa: ara comptem amb totes i tots, per això totes les propostes que gaudirem enguany són fruit d’una borsa d’espectacles que vam obrir a primeries d’any perquè foren les empreses de Castelló les que es presentaren, i no la Diputació qui les buscara a dit com ocorria abans.

Però el Circuit Cultural Provincial no és l’única de les propostes que hem preparat per a aquest estiu «viu». També hem estretit lligams amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) per a recuperar al llarg de l’estiu els concerts de banda, tan tradicionals i enyorats a la nostra terra. Només en aquestes setmanes tindran lloc 80 actuacions arreu de tota la província. Aquesta és la nostra alternativa a la celebració de les Trobades típiques de l’estiu i la nostra injecció de força i alegria per a totes i tots els integrants de les bandes que tant esperaven aquest moment.

Una altra de les activitats que hem engegat aquest mes de juliol és el cicle de cinema a la llum de la lluna, amb el que promovem l’exhibició de films actuals a una cinquantena de municipis de la província. I també de parcs infantils, perquè les festes d’estiu dels pobles també compten amb espais on els nostres xiquets i xiquetes puguen gaudir amb els amics i amigues.

Com veieu, recolzar l’activitat cultural i apropar-la als municipis ha estat una de les màximes d’aquest equip de govern progressista. Per a nosaltres, democratitzar l’accés a la cultura era una responsabilitat que no podíem obviar perquè així construïm ciutadans lliures i cultes.

L’activitat estival no acaba amb tots aquests plans que vos he contat. D’altres ja han passat, com és el cas del festival de teatre clàssic de Peníscola, el qual ha portat al castell del Papa Luna una selecció de les millores obres clàssiques del panorama espanyol. A més a més, també hem estrenat per primera vegada propostes de dinamització per a apropar a la gent de Castelló els castells de Xivert i de Polpís. Les visites teatralitzades han estat tot un èxit!

De totes les activitats que hem celebrat fins ara puc extreure un titular: la cultura és segura. És per això que vos convide a gaudir de totes les propostes que des de l’àrea de Cultura hem preparat per a viure l’estiu més cultural dels últims anys. Si encara no ho has fet, consulta la programació cultural de la Diputació per a vore amb quina proposta et sorprendrem al teu poble.

Diputada de Cultura