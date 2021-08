Aquest estiu serà recordat a Almassora, a més de per estrenar la bandera blava a la platja de Benafeli, com l’estiu en el qual ha onejat amb força la bandera de la música, el teatre o el cinema familiar. La bandera de la cultura. La mateixa que tant hem trobat a faltar durant els llargs mesos de pandèmia. Crec que hem complit amb escreix els objectius que ens marquem perquè aquest estiu fora el de la recuperació econòmica i social d’Almassora, perquè tots dos van de la mà.

Veïns i visitants han pogut gaudir d’una programació cultural a l’altura del que es mereix el nostre poble i que ha comptat amb el suport majoritari del públic. Teníem clar que no era un estiu més, que feia falta tornar a emocionar-se. Per això el nostre objectiu des de la Regidoria de Cultura va ser sempre el mateix: una programació per a tots els públics. Perquè tots es mereixen la nostra atenció per igual.

Aquest estiu hem tingut cinema familiar a l’aire lliure, en el qual grans i xicotets han gaudit junts del seté art. La música en directe també ha contat amb un especial protagonisme amb els cicles Bandera Blava Fest, Concerts en les ermites i la Mar de Cultures. Tres èxits que han congregat a centenars d’espectadors i que demostren que la música continua sent un dels grans atractius d’aquesta província. El teatre dirigit al públic familiar no podia faltar enguany, a través de La Mar de Circ, i la campanya Un estiu de conte a la vora de la mar.

Com l’estiu no sols és oci i activitats lúdiques, les grans inversions no han parat per vacances. La construcció dels col·legis Ambaixador Beltrán i Santa Quitèria, al costat de les obres del bulevard del carrer Sant Jaume, escometen la seua recta final. Tres realitats al costat de la conversió en zona de vianants de la Vila, les obres del nou centre sociojuvenil de Boqueres i el Casal Jove.

Queda molt, però és molt ja el caminat. I ho fem mirant al futur. Perquè Almassora té un molt prometedor per davant. A tots els que heu format part del nostre estiu de bandera, gràcies. Per triar Almassora per a continuar endavant.

Portaveu de Cs i regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Almassora