La Diputació del canvi llegó en junio del 2019 y con ella una hoja de ruta bien marcada, con propósitos y un objetivo común: devolver la igualdad a todos los municipios que engloban la provincia de Castelló. Vinimos dispuestos a demostrar que otra forma de hacer política era posible.

Después de más de dos décadas de gobiernos populares y de un favoritismo notorio, teníamos la obligación de abrir la institución y convertirla en el verdadero ayuntamiento de ayuntamientos.

Todas mis compañeras y compañeros empezábamos con ilusión, ganas y, como no, mucha fuerza. Todas y todos guiadas por el president, José Martí.

Desde entonces, hemos puesto en marcha proyectos que se centran en las personas y solucionan demandas y necesidades reclamadas desde hace años. Cada dependencia y cada inversión han ido acompañadas de respuestas y soluciones, porque todas están y estarán centradas en las necesidades de las y los castellonenses. Porque somos pueblo y representamos al pueblo y porque nuestra forma de actuar y hacer política dista mucho de la que tuvieron los gobiernos populares, que escuchaban en períodos electorales pero se olvidaban de sus votantes una vez han conseguido su objetivo tras el paso por las urnas.

Después de tantos años en la institución con un proyecto agotado y, por tanto, sin futuro, llegamos con el nuevo equipo de gobierno y entendimos que se nos daba la oportunidad de devolverle a la ciudadanía de las comarcas de Castellón la identidad y el sentimiento de orgullo.

Y desde junio del 2019, como diputada de Medio Natural, un área que asumía con fuerza y con muchos proyectos, mi trabajo ha estado centrado en hacer del Medio Natural uno de los pilares provinciales porque todo lo que nos rodea y todo hacia lo que mira el futuro depende del equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Todo se envuelve en una transición que equilibre la balanza y consiga frenar el cambio climático y las consecuencias que éste tendrá en cada rincón de nuestro planeta.

Lucha contra los mosquitos

Bien es cierto que, desde mis competencias, la lucha contra los mosquitos ha marcado una parte importante de mi agenda. Por ello, hemos intensificado y mejorado las actuaciones y hemos cambiado al 100% la comunicación entre los ayuntamientos y la Diputación. Conviene recordar que en 2019 no existía la reciprocidad informativa, y ni mucho menos había una preocupación política por la organización completa del Plan. Desde entonces, desde esta área he marcado junto a técnicos y especialistas del sector que cada actuación y todos los seguimientos deben responder a criterios técnicos. Porque aunque antes esto era impensable, la política no debe inmiscuirse en temas que afecten al hacer de la administración. Porque nosotros creemos en el buen hacer y porque trabajamos por igual para cada rincón que existe en nuestra provincia, desde Vinaròs hasta Almenara.

Dentro del trabajo diario, estamos preparando el nuevo contrato que estará vigente de 2022 a 2026, reforzando y mejorando el tratamiento contra los mosquitos en todas las comarcas de nuestra provincia. Entre las novedades destaca el aumento del número de jornadas terrestres, que pasa de 300 a 350 para cada sector. Así mismo, se mejoran la periodicidad de tratamiento en el Medio Natural y las respuestas ante las incidencias transmitidas por la ciudadanía.

Dos años de buen gobierno, dos años del cambio que muestran el buen hacer socialista. Dos años gobernando en la Diputación y asumiendo la importancia que el municipalismo tiene.

Diputada de Medio Natural