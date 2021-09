Dijous tenim el ple del debat sobre l’Estat de la Ciutat, un dia a l’any per compartir les mirades dels distints partits sobre el moment que viu Castelló. És un debat complicat, cal parlar de molts desafiaments i ser alhora sensible amb les principals preocupacions de la ciutadania, una tasca bàsica del treball d’un representant públic, però que es torna un desafiament en sí mateix per la dinàmica de l’administració, absorbidora i aïllant per les seues pròpies inèrcies, que deixa fora moltes realitats veïnals. Durant els primers anys de vida d’Unides Podem es parlava amb recurrència del procés de moquetització per l’arribada a les institucions, i és un fenomen real, és més fàcil mantindre el pols de les reivindicacions socials quan no s’ocupa temps en gestionar i dirigir el poder públic, però des dels moviments socials s’escolten les demandes sense capacitat d’atendre-les.

Un representant públic ha de ser capaç d’explicar, però també d’escoltar. Pensant al debat de l’estat de la ciutat recordava una conversa amb el meu perruquer habitual fa unes setmanes, preocupat per l’efecte ja estès de la nova normalitat en la seua facturació. El final de 2020 es va salvar per la barreja d’entusiasme per tornar a l’activitat, les ajudes i els estalvis previs, però la nova normalitat ja s’està fent llarga en 2021 en una bona part de l’economia de la ciutat. La meua perruqueria no és un cas aïllat.

En 2021 l’estalvi de les famílies va créixer un 5% respecte a 2020, segons el Col·legi d’Economistes. Un estalvi asimètric, quasi un 30% no podia estalviar abans de la pandèmia i ara un 10% més de la població viu al dia, i un estalvi puntual que no és positiu. Entre els que sí poden fer-ho, la pandèmia ha restringit despesa en perruqueries, en viatges, en hosteleria, en tendes... Alguns sectors com la rehabilitació de vivendes creixen, però no sense absorbir la resta de l’economia. Eixe estancament de la demanda és el que ara cap espentar des de la inversió pública. Però una espenta que cal donar-la bé, perquè no entropessem. I en eixe moment es troba la ciutat, en vore si som capaços de conduir la inversió pública perquè arribe a les xicotetes i mitjanes empreses, perquè consolide nous sectors d’activitats econòmiques verdes que donen resposta al canvi climàtic i perquè augmente el valor de la nostra ciutat per competir per dalt en productivitat. És un moment clau.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló