Alcalà més sostenible

La millora del medi ambient i la descarbonització són, per a l’equip de Compromís per Alcalà i Alcossebre, eixos prioritaris del nostre treball, ja que la crisi climàtica és un fet i cada vegada ens estrenyerà més. En aquesta lluita contra el canvi climàtic, Compromís ha aconseguit que l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert es comprometa a treballar per tal de pal·liar-ho, amb la realització d’un Pla Municipal de Transició Ecològica.

Per altra banda, ara les ajudes econòmiques per a l’ús de tren inclouen l’autobús per a arribar fins a l’estació per a estudiants d’Alcossebre, fent múltiples intents perquè l’horari d’aquest transport urbà entre els dos nuclis siga aprofitable, lluitant per l’accessibilitat del transport públic per a tothom.

A més, el consistori s’ha adherit al Pacte d’Alcaldies i pel desenvolupament del Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles, cosa que permetrà accedir a diferents ajudes en matèria de sostenibilitat, tot i que l’Ajuntament ha deixat passar ja la primera de les subvencions, destinada a crear Comunitats Energètiques Locals.

No obstant això, es va aplegar a la posició en contra de les grans extensions de parcs fotovoltaics i eòlics, i el compromís a revisar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per tal d’establir limitacions a la construcció d’aquests parcs.

I el treball no es queda ací, el temps corre en la nostra contra, ara ja no val només amb aprovar propostes, cal posar-les en marxa i no deixar-ho tot en paper mullat.

Portaveu de Compromís a Alcalà de Xivert i Alcossebre