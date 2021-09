Almenara solidària

En els darrers anys, a les festes d’Almenara, hem fet que la tradicional caldereta fora solidària destinant l’euro que costava cada tiquet a una associació cada any. Enguany, com per la covid-19 no podíem fer aquesta activitat, ens vam plantejar que la recaptació de les entrades a la plaça de bous en els actes taurins anara destinada a la lluita contra el càncer, mitjançant l’AECC. Aquestes entrades es van vendre a un euro per sessió (matí, vesprada i nit), recaptant en total 7.060 euros que es destinaran de manera íntegra a combatre la malaltia. Per això, vull donar les gràcies a tot el poble d’Almenara, per la seua solidaritat.

Per altra part, dir que l’Ajuntament d’Almenara realitzarà una donació de 6.000 euros, 1 euro per habitant, que es destinarà a ajudar a les persones afectades pel volcà de La Palma, donació que es farà mitjançant el Cabildo Insular de La Palma que s’està encarregant de tota la coordinació de les ajudes. Ja sabeu que a la Palma, està vivint-se una dramàtica situació després de l’erupció, amb milers d’ evacuats, amb moltes persones que han perdut les seues cases, les seues terres i cultius, les seues indústries o empreses i que de la nit al dia s’han quedat sense res. Ara és el moment de donar-los suport i demostrar una vegada més que som un poble solidari.

Les esculleres

També volguera aprofitar aquest espai per parlar de la bona marxa que estan portant les obres de les esculleres que el Ministeri de Transició Ecològica està fent a la platja d’Almenara. De fet, ho hem pogut comprovar aquesta setmana amb la visita del Secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, que ha indicat que l’actuació a Almenara és la primera que es fa a tota Espanya dintre de la nova estratègia d’adaptació al litoral al canvi climàtic. Des d’ací, reiterar l’agraïment al Govern d’Espanya.

Finalment, dir que aquest cap de setmana, fem els actes culturals d’aquestes atípiques festes patronals de 2021, convidant-vos a gaudir-los amb harmonia i com no, amb responsabilitat perquè la covid-19 encara està present. Esperem poder fer ja l’any que ve unes festes com les que hem fet tota la vida. Eixe es el meu desig. Bones festes!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló