Els serveis socials han tingut un paper clau en la gestió de les conseqüències de la pandèmia. Més que serveis, a mi m’agrada anomenar-les persones essencials. Perquè treballen per als més vulnerables i han estat al peu del canó ara més que mai. De fet, durant el 2021 han gestionat un total de 2,2 milions d’euros en ajudes d’emergència. Estem parlant de famílies que no poden pagar la llum, el gas o aigua, altres que no arriben per a fer front al lloguer i algunes que no poden simplement fer la compra de la setmana.

Viure en una situació de vulnerabilitat econòmica i social no es tracta d’una qüestió d’esforç personal, acadèmic o professional. De vegades el simple lloc on naixes, una desgràcia familiar o la falta d’oportunitats que tenen alguns col·lectius en esta societat ens condueixen a una posició precària. Ací és on els i les professionals dels serveis socials apareixen en escena per començar un procés d’integració, la tramitació de les ajudes necessàries i la intervenció de les treballadores socials.

Els centres socials han viscut mesos de moltíssima incertesa i treball. És de justícia reconéixer la feina que s’ha fet des de tots els centres socials de Castelló, així com la labor administrativa per tramitar tots els expedients i subvencions i redactar tots els informes. A banda, la tasca informativa tan necessària que han estat fent durant estos durs mesos.

Els governs d’esquerra creem que la integració social i laboral d’aquelles persones en situació d’exclusió és possible si s’inverteixen els recursos adients. Com deia Confuci, «dóna-li un peix a una persona i menjarà un dia, ensenya-li a pescar i menjarà sempre». L’Ajuntament té clar que un sistema empoderant i no assistencialista que assegure el benestar i autonomia de tota la ciutadania és garantia de progrés, igualtat i inclusió.

Regidora de Benestar Social, Dependència i Infància