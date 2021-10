Esclavitud del segle XXI

Tot i això, vam presentar una moció per adherir-nos a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, xiquetes i xiquets destinats a la prostitució. Una adhesió que implica la transmissió d’informació entre institucions, la col·laboració i la suma d’esforços per tal d’erradicar aquesta forma de violència. I això ens compromet a dissenyar campanyes periòdiques per sensibilitzar a la població en què la prostitució és violència de gènere, explotació sexual i domini. Esclavitud.

Però tampoc a esta moció van donar suport argumentant, entre moltes barbaritats, que moltes d’elles, si més no la majoria, són prostitutes perquè volen. Però la realitat és radicalment diferent: la immensa majoria de les dones en situació de prostitució estan obligades o coaccionades per proxenetes, o són víctimes de tràfic, o no han tingut una altra alternativa per a eixir d’una situació de pobresa i necessitat de recursos extrems. Totes elles pateixen estrés, depressió, ansietat, automedicació, consum d’alcohol i drogues, baixa autoestima, problemes d’afectivitat, sentiment de culpa, de fracàs, inferioritat, por, soledat, tenen un major risc d’autolesions i suïcidi i, a més, estan exposades de manera rutinària a la violència psicològica, física i sexual.

Malgrat ells, aquest Ajuntament seguirà treballant amb totes les forces dins de les nostres competències perquè la societat prenga consciència, i en aquesta tasca, l’educació és estrictament fonamental. I ho farem malgrat el seu vot en contra, perquè és de justícia i perquè sempre estarem amb les persones que més ens necessiten.

Portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló