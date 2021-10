Pregunten al alcalde por la zona azul

Pregúntenle al alcalde socialista de Vinaròs los motivos por los que el gobierno municipal dejó en un cajón los siete informes del jefe de la Policía Local que, como supervisor del contrato, instaba a sancionar a la empresa ajdudicataria por sus incumplimientos y rescindir el contrato.

Pregúntenle al alcalde socialista de Vinaròs quien pactó y permitió a la empresa, con una deuda del canon superior a los 250.000 euros, fijar un plan de pago a medida y fuera del contrato que acabó incumpliendo.

Pregúntenle al alcalde socialista de Vinaròs si sabía que durante mucho tiempo la empresa adjudicataria estafó a los vecinos de Vinaròs al cobrarles los tiques del aparcamiento subterráneo a través de otra empresa que no tiene ningún contrato con el Ayuntamiento de Vinaròs.

Son tres preguntas muy sencillas de responder si un alcalde ha cumplido con sus obligaciones y no tiene nada que esconder en su gestión. Pero quizás no sepan que nuestro alcalde ha permanecido callado durante meses y lo sigue estando. Cuando ante unas denuncias tan graves como las formuladas por el PP la única respuesta del gobierno es el silencio no queda duda de que algo se ha hecho muy mal y no tiene explicación.

Nosotros seguiremos insistiendo hasta conocer toda la verdad, pero ya lo saben, si ven al alcalde de Vinaròs pregúntenle por el contrato de la zona azul y escucharán su silencio. En Vinaròs, desgraciadamente, ya estamos acostumbrados.

Presidente del PP de Vinaròs