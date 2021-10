Renovables i sostenibles

Hem de protegir el sòl agrícola i la producció de la taronja, que es veuria afectada per aquesta macroplanta, que afectarà també al terme de Moncofa i de Xilxes, a més de que sembla tenir relació amb la línia d’alta tensió de Nules a Betxí, entre altres municipis.

Apostem per un model energètic que es corresponga amb la defensa del medi ambient. Em diran quin sentit té que per reduir les emissions de CO2 comencem a talar milers d’arbres que produixen fruit. No cap. La normativa valenciana ho diu: la instal·lació d’aquestes plaques ha d’estar primer als teulats de les naus i polígons industrials, així com als edificis públics i privats. Després, en terrenys no ferms i, com a últim recurs, s’instal·larien en sòl agrícola, no al revés.

Els projectes vinculats a la línia de molt alta tensió (MAT) i les macroplantes solars no respecten els criteris de sostenibilitat, ja que pretenen usar el nostre terreny agrícola per produir una energia que ni tan sols es consumirà al nostre poble. Aquest model especulatiu no el volem al nostre municipi, ni a la comarca, ni al País.

Compromís apostem per energies renovables que generen zero emissions de CO2 però arrelades al territori, que abastisquen la població de manera justa i trenquen l’oligopoli que especula amb el preu de la llum. No volem macrohorts solars. A la Vall, i a tots els pobles, Compromís volem energíes renovables, però sostenibles.

Regidor de Sostenibilitat de Compromís per la Vall d’Uixò