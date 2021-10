Tras haber solicitado, hasta en cinco ocasiones en este año, mantener una reunión con la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, finalmente el pasado jueves la directora general de Infraestructuras se sentó a la mesa para escuchar las justas reivindicaciones de los empresarios ondenses. La llegada del gigante del comercio electrónico, Amazon, a nuestro polígono industrial Sur-13 va a poner de manifiesto la insuficiencia de las conexiones ante el previsible aumento del tráfico pesado en esta zona industrial.

Por eso, los responsables de las empresas situadas en esa zona exigen ampliar los carriles de acceso y salida del polígono desde la CV-10, así como la finalización de la biela de conexión entre la CV-10 y la CV-21 que une Onda y l’Alcora, a la altura del conocido como Camí Fondo.

Y es que Onda crece a pasos agigantados como destino empresarial de calidad en el arco mediterráneo, y para ser cada día más competitivos necesitamos mejores conexiones que favorezcan la seguridad vial, la fluidez del tráfico y reduzca el tiempo de los desplazamientos.

Creemos que la Generalitat ya llega tarde para actuar puesto que en los próximos meses presenciaremos colapsos para entrar al polígono y de nada nos van a servir las lamentaciones. Nuestro crecimiento y la llegada de nuevas empresas generadoras de riqueza y de puestos de trabajo para nuestra provincia no puede verse limitada de manera injusta por una Conselleria que no es capaz de tener la anticipación necesaria. De hecho, ha tardado la friolera de 10 meses en acceder a escuchar las reivindicaciones de la Entidad de Gestión y Modernización y de los empresarios del Sur-13, y eso es inaceptable. El Ayuntamiento de Onda no se moverá un centímetro de su posicionamiento junto a los empresarios y emprendedores que hacen grande nuestra tierra.

*Alcaldesa de Onda