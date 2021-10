Progrés gràcies al partit socialista

Visc a Canet lo Roig, una xicoteta localitat d’uns 700 habitants, a la comarca del Baix Maestrat. Una localitat que ha millorat substancialment les seves prestacions urbanístiques i dotacionals de la mà d’institucions com són la Generalitat valenciana i la Diputació, ara governades pel partit socialista.

Des de la humilitat i aprofitant l’espai, vull remarcar que crec que sense finançament no hi ha progrés i ha estat ara, de la mà de la nova diputació que lidera José Martí on tot el conjunt de municipis de Castelló, ens hem beneficiat, indistintament del nostre color polític.

Aquest any, aquí a Canet, es rebran 74.000 euros, sols del Fons de Cooperació Municipal (37.640 euros) i del pla Reactivem Castelló Obres (36.360 euros) obra amb la qual s’actuarà per millorar l’eficiència energètica i accessibilitat de la primera planta de l’ajuntament. Entre altres subvencions estan les que han creat llocs de treball i d’altres que han ajudat al comerç afectat per la pandèmia de la covid-19 que ens ha tocat viure.

Destacar també la gestió de la Generalitat valenciana capitanejada per Ximo Puig, que ha estés una xarxa d’actuacions i subvencions com són el pla Resistir, el pla Emcorp, l’Emerge i l’assignació del Fons de Cooperació Municipal, Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra la Despoblació, entre altres i que han comportat la construcció d’un nou col·legi amb el pla Edificant, la reforma d’accessibilitat a l’ajuntament i la reforma del consultori mèdic, actuacions que han permés una gran millora en aquestes infraestructures, amb les que ens beneficiem tots els ciutadans i ciutadanes de Canet lo Roig i, perquè no dir-ho: estem totes i tots molt contents.

Portaveu del PSPV-PSOE en l’Ajuntament de Canet lo Roig