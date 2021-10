Un dels objectius de l’equip de govern d’Almenara es fomentar la vida saludable, mitjançant la pràctica de l’esport, de manera que siga accessible per a tots i totes. I la resposta dels veïns i veïnes no pot ser millor. Prop de 700 persones participen en alguna de les activitats esportives que proposem des de l’ajuntament, o siga més d’un 10% de la població d’Almenara. I això és tot un orgull, perquè es demostra ahí el nostre lema Som Poble, Som Esport.

I es que, des de l’Ajuntament volem fomentar l’esport entre els nostres veïns i veïnes amb una variada oferta de propostes per a totes les edats i públics. Així contem entre les nostres propostes la gimnàstica per a majors, la gimnàstica per a embarassades, la zumba, l’spinning, el jumple, el freestyler, o el running. També fem una aposta pel hit, el hapkido, la gimnàstica aeròbica, la tecnificació de futbol, la sicomotricitat, i per als més menuts i menudes enguany hem proposat les activitats de zumba kids i de ballet. Però a aquestes opcions també afegim les nostres escoles esportives municipals, com són la de pilota valenciana, la d’escacs i la de futbol. Tampoc falta el nostre gimnàs que registra un gran nombre d’usuaris i usuàries, i per això vam fer obres de millora i el vam ampliar. A tot açò cal afegir les propostes que fan els diversos clubs locals.

Mecanismes necessaris

Nosaltres no es conformem en fer una oferta esportiva on cadascú trie apuntar-se. Busquem que cap qüestió econòmica o social impedisca la pràctica de l’esport per a tindre una vida saludable, i per això, des de l’ajuntament treballem posant els mecanismes necessaris segons les circumstàncies. Es més, en aquest sentit, hem establert una col·laboració especial entre el Centre de Salut, l’àrea de Serveis Socials i l’àrea d’esports de l’ajuntament per detectar les necessitats de les persones que han de fer esport per prescripció i així ajudar-les.

Però ací no acaba tot. Volem fomentar i potenciar l’esport femení a Almenara. De fet, a l’Escola Municipal de Pilota Valenciana, recentment guardonada per la Federació, ja despunten les primeres pilotaris, el que es tot un orgull. I ara, volem apostar pel món del futbol femení. Ja hi ha xiquetes a l’Escola de Futbol Municipal d’Almenara, però volem anar més enllà i poder fer dos equips, un de futbol 8 i altre de futbol 11. Per això hem preparat ja una sèrie de jornades per a que les xiquetes puguen conèixer el món del futbol i poder fer els equips.

I a tota aquesta oferta, afegim totes les rutes per a caminar, córrer o passejar pel nostre terme, així com les àrees esportives que tenim o parcs habilitats per fer esport, on pot accedir tota aquella persona que ho desitge, perquè, com deia al principi, queda clar que a Almenara Som Poble, Som Esport.

Estíbaliz Pérez, alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló