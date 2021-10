I Fira del Llibre d’Almassora

És un esdeveniment que naix tal com ens agrada fer-ho en el nostre municipi: amb senzillesa, humilitat i sense renunciar a la il·lusió que suposa fer les coses ben fetes. Que ningú espere grans lletres de neó anunciant l’esdeveniment o una cua de polítics per a posar-se les medalles, nosaltres no som així. Tenim molt clar que no som els protagonistes, ni tan sols els actors secundaris d’una novel·la ambientada al costat del Mercat i la Casa de la Cultura. Un somni fet realitat que durant dues jornades portarà a molts i bons escriptors provincials a la nostra casa, que és la seua.

M’he reunit en les últimes setmanes amb la pràctica totalitat dels escriptors que publiquen a Almassora i us puc assegurar que estan més que il·lusionats. Amb ganes de compartir experiències d’aquest difícil món, aprendre dels errors i encerts d’uns altres, mentre intercanvien paraules d’amor a la literatura. Perquè d’això es tracta. Que l’amor als llibres envaïsca tots i cadascun dels racons del nostre municipi i, des d’allí, a la resta de la província. Almassora i els seus escriptors us estan esperant. Per a continuar creant entre tots una enciclopèdia d’emocions compartides.

Escriptors editorials, presentacions i signatures de llibres, contacontes, debat, música... vos esperen a Almassora. On estranyament mai passava res culturalement.. .i ara sembla que succeeix tot. També una fira del llibre, ni millor ni pitjor que altres. Per primera vegada... nostra.

Portaveu de Cs i regidor de Cultura a l’Ajuntament d’Almassora