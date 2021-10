Recuperem els bous al carrer

Des de l’equip de govern d’Almenara ens hem proposat recuperar la celebració dels tradicionals bous per la vila a la nostra localitat, i així ho farem el primer cap de setmana de desembre. D’aquesta manera queda ferma la nostra aposta per aquesta festa, que ja va quedar reflectida quan vam realitzar els bous i vaques en plaça portàtil les passades festes patronals i que ara consolidem anunciant aquestos festejos per a desembre. I ho fem per dos raons. La primera, la tradició bouera del nostre poble que s’ha de recuperar després de la pandèmia i la segona, l’economia, ja que la celebració de les jornades taurines pot suposar un impuls econòmic.

Així, vam convocar a les penyes taurines de la localitat per a polsar la seua opinió i fer-los saber de les intencions de fer bou al carrer a Almenara durant el primer cap de setmana de desembre. Així, vam comunicar que l’Ajuntament d’Almenara aportaria a les celebracions els quatre bous que es van adquirir per a les festes de 2020 i que no s’han pogut exhibir per la pandèmia. També en l’encontre realitzat els vam oferir participar, col·laborar i tindre cabuda en els festejos. Per això, pròximament, en quan estiga tancat el cartell d’exhibicions, informarem dels dies i horaris, així com dels exemplars que s’exhibiran. Des d’ací, vaja per davant, com sempre, l’agraïment a les penyes i col·laboradors taurins per la seua ajuda i participació.

Són tradició a Almenara

Ja he dit que els bous per la vila són tradició a Almenara, però també són economia. Per això podem dir que aquesta celebració també pot significar una injecció econòmica per a la nostra localitat, ajudant al nostre sector de la restauració, als forns, i en resum al comerç local, que tant mal ho està passant per la pandèmia. La celebració dels festejos taurins fa que vinga gent a Almenara, que s’encarreguen menjars, que es compre, que hi haja sopars i dinars, o siga, crearà moviment econòmic a la localitat. A més, podem dir que la celebració dels bous per la vila serà la porta d’entrada a les diverses campanyes nadalenques a Almenara, obrint un mes de desembre on buscarem reactivar l’economia local a més de celebrar activitats culturals per a tots els públics.

D’aquesta manera, amb la celebració dels bous al carrer al primer cap de setmana de desembre, aprofitant el pont, no sols significarà recuperar una tradició local, sinó també ajudar a l’economia del nostre poble. I d’aquesta manera, també complim el nostre compromís de fer bou per la vila només es donaren les condicions. Ara bé, demanem que hi haja responsabilitat perquè, el coronavirus encara no se n’ha anat, per tant precaució, i molt de seny. Així, doncs, a desembre, els bous tornaran a córrer pels carrers d’Almenara. Vos esperem!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló