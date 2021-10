Llibres al carrer a Borriana

Borriana ha recobrat aquest cap de setmana la cultura al carrer, i més concretament, els llibres han sigut els protagonistes, els responsables de que veïns i veïnes s’hagen arrimat a La Mercé per gaudir de la Fira del Llibre. Una fira que hi havia ganes de celebrar, de poder compartir amb escriptors i escriptores, de poder veure als més menuts acostats a un conta contes, un grup de dansa, o un concert de rock.a sigut la tornada de la cultura als carrers de la nostra ciutat.

S’ha tornat a respirar cultura al carrer en majúscules, amb vint presentacions de llibres, amb la lectura com a vertadera protagonista, per davant de qualsevol polèmica i discussió, sinó amb el llibre com el centre de la cultura.

I he de dir que la cultura ha tornat sense censures, amb tots els llibres oberts per a que la gent els conega. La regidoria d’Igualtat ha repartit les maletes coeducatives a les escoletes infantils, encara que abans varen estar presents aquest cap de setmana en la fira del llibre. El que pretenem és oferir als centres educatius d’Infantil i Primària del municipi eines per a abordar a les aules d’una forma atractiva per a l’alumnat qüestions com l’expressió emocional, la resolució de conflictes, la diversitat social i familiar, l’empoderament femení, l’equitat o com afrontar els estereotips. I tot això es pretén fomentar a través del desenvolupament de valors com el respecte, la igualtat i la no violència, i que els docents es transformen en impulsors del debat i la reflexió a través de l’ús dels contes que inclou cadascuna de les maletes il·lustrades.

És en la primera infància quan s’assenten les bases per als aprenentatges posteriors i quan comença a construir-se la identitat, per la qual cosa resulta crucial atendre aquesta etapa educativa perquè el dia de demà siguen persones que s’hagen desenvolupat lliures d’estereotips sexistes i amb un elevat compromís amb els valors democràtics. Busquem oferir continguts que permeten executar el que indica la Llei de Drets i Garanties de la Infància i adolescència valenciana, el fomentar l’exercici ple de la ciutadania, el coneixement dels drets i deures, el respecte pels drets humans i els valors democràtics i el desenvolupament d’una cultura participativa, inclusiva i oberta a la diversitat.

No anem a recular, no anem a callar, anem a seguir treballant per una societat més justa i millor per a totes i tots.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana