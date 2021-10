Castelló és verd

Este diumenge es va celebrar el Dia Internacional del Canvi Climàtic. Este any es va celebrar la jornada en un context socio-polític on ja la crisi climàtica ha ocupat per fi la centralitat i tots els aspirants a la conducció de la seua resposta pugnen per vore com i quan es fixa eixe full de ruta. Fins i tot Repsol pagava pàgines senceres dels principals diaris del país explicant l’objectiu de la seua Fundació Repsol de generar les suficients reforestacions com per arribar a ser una empresa climàticament neutra en 2050, un objectiu pràcticament impossible, però que queda molt lluït i coherent en els temps que vivim en les pàgines dels periòdics. Una jornada que arriba també amb l’espai de l’ecologia política amb el seu major poder històric, amb la líder dels Verds alemanys, Annalena Baerbock, a les portes de convertir-se en vicecanciller, la posició de poder més important de la seua història. I arriba també a les portes de la Cop26 de Glasgow on tots els països hauran de demostrar fins quin punt el seu compromís climàtic és ambiciós i capaç d’afrontar les resistències dels principals responsables de la crisi i els que haurien de ser des del sentit comú els principals derrotats d’una transició ecològica efectiva i valenta.