Triem i aportem a Vilafamés

Triem Vilafamés-Compromís és una aposta clara per a millorar la qualitat de vida de tot el poble. Prova d’això són dos de les aportacions que hem portat des del partit per a millorar el nostre municipi, com el Centre de Salut i Centre de Majors, objectius que afecten la qualitat de vida de tot el poble. Pel Centre Sanitari hem preguntat a cada ple de l’Ajuntament i, a més a més, ens vam reunir amb els nostres diputats a les Corts Valencianes, per a fer un seguiment més proper. Ara, la gestió correspon a la Conselleria de Sanitat, per això nosaltres preguem que l’alcalde de Vilafamés pressione perquè s’agilitzen els tràmits de construcció del nou centre. Fa sis anys i mig que estem sense ambulatori, i encara no han dissenyat el nou.

Per altra banda, insistim constantment en la substitució del centre sanitari provisional per un que reunisca les condicions mínimes d’higiene i d’espai. Nosaltres ho reivindiquem des de 2019, creiem que és de primera necessitat que es busque un altre local i es condicione amb les mesures essencials. L’altra aportació ha consistit a incloure en el pressupost de 2021 una partida per al Centre de Majors. Nosaltres vam iniciar les gestions amb el director general perquè Vilafamés s’incloguera en el pla de construccions de nous centres de la Conselleria d’Igualtat. D’eixe pla, s’ha aconseguit el Centre de Dia i és una cosa estupenda, però per a nosaltres no és prou, i seguirem insistint davant totes les instàncies fins a aconseguir la Residència de Majors de Vilafamés.

Perquè sempre hem treballat per a millorar la qualitat de vida del poble, i això ho van demostrar també en l’anterior període els nostres dos regidors, Pablo Juan i Longi Gil, qui van portar a terme nombroses iniciatives a través de les sis regidories que impulsaven. I nosaltres, encara des de l’oposició, continuarem treballant en aquesta línia, perquè nosaltres Triem Vilafamés.

Portaveu del grup municipal de Triem Vilafamés-Compromís