Gracias por vuestra confianza

No voy a poder terminar el libro que comencé hace unos años, pero confieso que su lectura me ha provocado un conjunto de momentos y vivencias irrepetibles. El libro se titula Contribución de una concejala socialista al Ayuntamiento de Moncofa. Este pasado jueves leí el último de los capítulos y cerré unas tapas humedecidas por la emoción de hacer público en el pleno que dejo el acta de concejala del PSOE en el consistorio de mi pueblo. Los motivos se sitúan solo en el plano de lo personal y profesional. No existe una sola razón política, discrepante o ideológica para mi decisión.

El cierre del negocio por la crisis de la pandemia y el hecho de que, actualmente, me encuentro inmersa en nuevos proyectos profesionales, ha hecho que no pueda dedicar el tiempo necesario para ejercer mi cargo político, ni siquiera a medio gas. Por eso he tomado esta decisión, que considero meditada y responsable, de dejar mi labor como concejala, aunque seguiré trabajando en el partido como secretaria general del grupo municipal socialista.

Seguiré trabajando por y para mis vecinos y vecinas, para que Moncofa progrese y para mejorar la calidad de vida de las y los moncofinos, como ya hicimos, desbloqueando el proyecto del centro de salud. Para velar por su bienestar y sus necesidades. Para reactivar el comercio local y para ayudar a las familias que más han sufrido la crisis provocada por el coronavirus.

Quiero elevar la voz de mi gratitud en primer lugar a cuantos vecinos y vecinas que confiaron electoralmente en el PSOE en las últimas elecciones municipales, incluidos los y las militantes socialistas de Moncofa. Y también a mi partido, que en todo momento ha puesto su organigrama al servicio de este grupo municipal y de quien suscribe. A todos y a todas, gracias.

Secretaria general del PSPV-PSOE de Moncofa