Con Sánchez todo cuesta mucho más

El Gobierno de Sánchez ha conseguido un logro, algo inédito desde 1992: que el IPC haya subido un 5,5%. La nefasta gestión económica de Pedro Sánchez y de su vicepresidenta Nadia Calviño ha llevado a los españoles a sufrir una inflación desbocada, que afecta sobre todo a los más vulnerables. Estamos sufriendo la mayor subida de precios en 30 años: sube la luz, el gas, el gasoil, el pan, la verdura, la fruta ¡sube todo! Y no es leve , no, porque en el caso de la luz su coste se ha disparado un 270%.

Con el Gobierno socialista y comunista todo nos cuesta mucho más, y es así porque no quieren aceptar cuál es la realidad económica de España, que es mala, y no actúan en consecuencia. La Sra. Calviño se ha empeñado en copiar la metodología de Solbes: negar la realidad y no actuar, y eso ya llevó a España a la ruina. Y con estos mimbres, el Gobierno ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado que no reflejan la realidad de la economía española, que son papel mojado y nacen muertos. Unos presupuestos que no van a servir para la recuperación económica de España, porque no contemplan, para nada, la bajada del PIB o la fuerte inflación que nos asfixia.

Y con los precios disparados, sube el coste de las materias primas y de la energía, lo que llevará al desabastecimiento y al cierre de muchas empresas, con sus consecuentes despidos laborales. Y ante esta tesitura, tenemos a un gobierno que se dedica a deleitarnos con culebrones como los rifirrafes entre las vicepresidentas Calviño y Díaz con Sánchez de árbitro. Y ante tanto esperpento, en el Partido Popular seguimos trabajando con más fuerza que nunca como alternativa al desgobierno, porque creemos en España y en su mejor futuro.

Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón