No et fies del PSOE

Esta setmana el PSOE s’ha quedat sol al Senat no votant a favor la nostra llei per estendre un mínim de 100 Mbps a les zones despoblades on fins ara no aplega internet, i que afecta tants pobles de les nostres comarques. Ací també s’omplin la boca i quan poden legislar ho eviten.

Ara presenten uns Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) on, de nou, no respecten el percentatge de població que som els valencians, obliden les infraestructures pendents per les comarques de Castelló i la resta del País, i no s’aborda com fer front al deute il·legítim que tenim acumulat els valencians per un sistema de finançament injust des de fa dècades.

Els PGE de 2021, van comptar amb el vot de Compromís al Congrés a canvi d’una sèrie d’esmenes als comptes que, malauradament, no s’han complit. Fins i tot algunes han desaparegut en els comptes d’enguany.

L’acord d’investidura PSOE-Compromís, signat en gener de 2020 tenia entre els seus compromisos, una reforma del sistema de finançament autonòmic per donar resposta a la dramàtica situació d’infrafinançament del País, a materialitzar en els huit primers mesos posteriors a la investidura. Vint mesos després, el PSOE no compleix. Però el dia 20, quan eixirem als carrers a exigir un finançament just, seran els primers a posar-se en la pancarta.

Dia a dia, els incompliments, desaires i falta de lleialtat van a més. I la nostra paciència a menys.

Senador de Compromís