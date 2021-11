I sí, continuem infrafinançats gràcies a un model de finançament autonòmic caduc i injust, i el que és pitjor, sense cap pressa per corregir aquesta situació. Recordem que malgrat comptar amb una renda per càpita inferior a la mitjana estatal, som contribuïdors nets al sistema. Cada valenciana i valencià rep un 10% menys d’ingressos via repartiment autonòmic que la mitjana de l’estat i un 29% menys respecte l’autonomia millor finançada. Què ens suposa açò? D’entrada, que acumulem un deute històric de 15.150 milions als que cal afegir 4.589 milions resultants d’interessos originats per aquest deute. De seguida ens ve al cap tot allò que s’hagués pogut fer per millorar els nostres serveis públics i infraestructures i per enfortir el teixit econòmic, afavorint així la millora de les condicions laborals i salarials de la classe treballadora valenciana. Estem parlant de més escoles i hospitals, per tant, més personal docent i sanitari; d’eliminar la llista d’espera de la dependència, importantíssim per millorar les condicions de vida de tantes famílies; de major inversió en I+D+I o de contribució al canvi de model productiu i de model energètic sostenible, amb el que suposaria açò d’impuls al nostre desenvolupament econòmic i des d’una transició justa i amb la creació de treball decent.

No podem esperar més, cada dia que passa és un dia que perdem. I per açò des de la Plataforma ens tornem a mobilitzar convocant tota la ciutadania a una manifestació per al dissabte 20 de novembre a les 18.00 hores en les tres capitals de província i amb el lema Un poble unit per un FINANÇAMENT JUST. Ací a Castelló eixirà de la Plaça Les Aules per finalitzar a la Plaça María Agustina de Castelló de la Plana. Us hi esperem per demanar que el Govern presente una proposta immediata de reforma del sistema de finançament i convoque amb rapidesa la negociació per trobar-ne una solució. També per a que les inversions recollides en els Pressupostos Generals de l’Estat tinguen en compte el nostre pes poblacional i es porten a execució total. Per últim, i igualment important, per sol·licitar el reconeixement i la compensació del deute acumulat durant aquests anys d’aplicació de diferents sistemes de finançament desiguals i injustos. Sense el reconeixement del deute continuarem llastrats i per tant no es podran dur a terme totes les accions necessàries per situar la ciutadania valenciana on es mereix.

Si cal un poble unit per un finançament just, també cal un poble unit en defensa de de la democràcia, dels drets i de les llibertats. I és que no puc deixar de dedicar unes línies de recolzament a la Regidora de Cultura, Patrimoni Cultural i Museus; Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, Verònica Ruiz. Supose que com em passa a mi, som moltes les persones que no entenem com uns llibres educatius per formar en llibertat i diversitat poden suposar un risc greu, imminent i irreparable. Però encara menys es pot entendre com es pot qüestionar la necessitat i la importància d’una educació en el respecte a la diversitat en una societat plural, solidària i inclusiva. Quina mare o quin pare no vol veure créixer la seua filla o fill sabent i entenent que hi ha diferents maneres d’estimar, de ser, d’identificar-se i de relacionar-se entre persones, i que cap d’aquestes suposa un motiu d’exclusió, de rebuig, d’assetjament o d’escarni.

Malauradament hi ha persones que no comparteixen el respecte pels drets humans. Des de les CCOOPV, donar tot el suport a aquelles persones que pateixen qualsevol forma de discriminació basada en el sexe, l’orientació sexual o la identitat de gènere i/o l’expressió de gènere, l’edat, la morfologia física, psíquica o sensorial, l’origen ètnic, les conviccions polítiques i/o religioses, així com per qualsevol altra circumstància personal o social. Com bé recullen els nostres Estatuts. Ànims Vero, ànims a totes les persones que viuen i lluiten defensant aquests valors, i recordeu que no esteu soles, que en som moltes i no ens venceran... Ens veiem de seguit en aquesta lluita i el proper dissabte 20 en la manifestació pel finançament just.

*Secretario General de CCOO PV de Comarques del Nord