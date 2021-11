La setmana que ve, com cada any, tornarem a commemorar una efemèride que voldríem que no fora necessària recordar, el Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència de Gènere. Així i tot, ho farem unides, donant visibilitat a les associacions, col·lectius i entitats que treballem, tots els dies, per erradicar aquesta barbàrie social.

Perquè la violència de gènere és l’expressió més brutal de la desigualtat social existent dones i homes. Aquesta mena de violència constitueix una violació dels drets humans i una forma de discriminació irreversible. Irreversible com la mort de 37 dones i 2 menors assassinades en 2021; irreversible com l’orfandat de 24 menors als qui mai no els hi podrem tornar a les seues mares.

Drama social

I no podem mirar cap a una altra banda, ni volem ser còmplices ni quedar-nos com a simples espectadors d’aquest drama social perquè llavors ens convertim en part del problema. Qui decideix seguir deshumanitzant a les dones, i normalitzant la violència, és part del problema. Així que tampoc no estem disposades a acceptar eufemismes en aquesta matèria; no podem permetre que es tracte d’amagar la violència de gènere dins les quatre parets de la llar amb l’expressió «violència intrafamiliar», que no fa més que tractar de deixar-nos fora, com si només es tractara d’un problema entre parelles. Doncs no, no estem disposades a minimitzar aquesta xacra social on les dones, pel fet de ser-ho, són considerades pels seus agressors carents dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat.

Malgrat que ens diguen bruixes, feminazis o ves tu a saber quines barbaritats més, no estem disposades a fer un pas enrere en aquesta lluita per la igualtat ni en la defensa dels nostres drets. Nosaltres hem de seguir unides, mirant cap endavant, cap a un futur sense violència i amb l’única resposta per bandera: feminisme.

I baix eixa bandera ens unirem el 25 de novembre, i la resta de l’any seguirem treballant des de totes les administracions per sumar els esforços i multiplicar els resultats per fer front als negacionistes i agressors.

Regidora de Feminismes a Castelló