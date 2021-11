Avançant per Borriana

Apesar de les complicacions derivades de la covid-19, des del govern municipal de Borriana hem estat afrontant la situació complexa produïda per la pandèmia amb responsabilitat, força i il·lusió per resoldre els problemes i treballant per la nostra conciutadania i per la seua economia, per a minimitzar l’impacte que la crisi ha causat en moltes famílies. Un esforç amb ajudes directes i indirectes per tal de donar suport al comerç local, l’hostaleria i el sector serveis de Borriana per col·laborar a pal·liar les dificultats derivades de la pandèmia, com ara les dos campanyes del Bono- comerç amb prop de 400.000 que suposa un impacte de prop de 1 milió d’euros en compres al comerç local, o les 3 convocatòries d’Ajudes Parèntesis d’enguany amb més d’1.300.000 euros per a les empreses i els treballadors autònoms, que han cobrat des d’un mínim de 2.200 euros fins a un màxim de 4.000 euros per empresa o autònom.

A més, hem incrementat fins a 400.000 € les ajudes a famílies per a necessitats bàsiques. Hem condonat la taxa d’ocupació de via pública a terrasses de bars, restaurants i negocis de temporada estival, amb un estalvi per part seua de 420.000 €. Paral·lelament, hem continuat treballant per la nostra ciutat i per la nostra gent, amb una quinzena d’obres en marxa i actuacions dins del pla de condicionament integral dels camins municipals que s’estan executant a Borriana amb una inversió de prop de 600.000 euros i, de forma imminent, altres treballs de condicionament de diversos itineraris accessibles en trams de la xarxa viària municipal per més de 220.000 euros.

A banda, sense deixar enrere altres grans projectes, les de condicionament i reforma integral del local del Centre d’Atenció Primerenca (CAP), ja finalitzada, que inclou una part destinada a aula de formació de la Policia Local, tot per un import de 167.608,41euros, o les obres del nou IES Jaume I, molt avançades.

Reforma de l’antic ambulatori al carrer València

Una altra intervenció municipal important a punt d’acabar són les obres de reforma de l’edifici de l’antic ambulatori al carrer València, per a concentrar els Serveis Socials municipals i l’Oficina d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS). Una actuació amb un pressupost d’1.415.077 euros, cofinançada al 50% pel Feder i amb la qual s’acabarà la provisionalitat de les dependències dels Serveis Socials actuals per a situar-les en un edifici modern i renovat, que concentrarà i millorarà altres serveis d’atenció al públic.

Per a 2022, el govern local seguirem treballant decididament per tal de millorar totes les iniciatives, projectes, esdeveniments o celebracions que ens uneixen com a poble i ens fan progressar com a societat. D’entrada, ja hem apostat per congelar les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, a pesar de l’increment del 4,8% de l’IPC. Som conscients que es tracta d’una aposta valenta, però és un acte de responsabilitat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Borriana en benefici de l’economia local i de tota la ciutadania.

Alcaldessa de Borriana