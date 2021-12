Invertim en futur per al Carbonaire

La setmana passada vam rebre una molt bona notícia per a tots els vallers i valleres. Especialment per al barri Carbonaire i per a la seua comunitat educativa, després d’anys i anys de reivindicacions. Parle del CEIP Rosario Pérez i de l’inici del procés de licitació del projecte tècnic per a construir el nou col·legi, amb una inversió de 246.000 prèvia a la licitació de les obres. Ara és el moment de fer el projecte que guiarà eixa construcció del nou centre educatiu, que ara ja veiem en el curt termini.

El nou Rosario Pérez és una de les prioritats d’este equip de govern, perquè sabem que és una peça fonamental al voltant de la qual gira el barri Carbonaire. A totes i tots ens haguera agradat que els tràmits foren més ràpids, però la burocràcia és lenta i garantista, ja que s’han de seguir estrictament uns processos que es compleix la llei i que els diners públics s’inverteixen correctament.

Gràcies al Govern del Botànic que presideix Ximo Puig, lluny queden ja aquells temps en els quals el PP i els seus amics feien negoci amb els col·legis en barracons permanents i els sobrecostos de Ciegsa. Ara l’educació és una prioritat i no un niu més de corrupció. Canviar este model després de més de 20 anys de mala gestió del PP a la Generalitat valenciana no ha sigut gens fàcil ni ràpid. Però el Pla Edificant per a la construcció de nous centres educatius i millora dels existents ja està donant resultats. A la Vall d’Uixó ja hem estrenat les noves aules d’infantil del CEIP Recaredo Centelles (on també s’ha reformat l’edifici de primària) i s’ha remodelat el CEIP Eleuterio Pérez. Ara és el torn d’altres escoles, amb especial atenció pel nou Rosario Pérez perquè és una actuació molt necessària des de fa dècades i suposarà una inversió de més de cinc milions d’euros.

Mai he amagat les dificultats que comportava un projecte tan ambiciós com el Pla Edificant, en el qual la Generalitat valenciana paga les obres i els ajuntaments redactem i dissenyem els projectes. És un treball coordinat però costós, en temps i en recursos municipals. Per això vull destacar públicament l’esforç que fa l’oficina tècnica d’urbanisme i contractació per a, tot i els obstacles, portar endavant estos projectes, que suposen dignificar les nostres infraestructures educatives públiques després de 20 anys d’abandó amb els governs populars a la Generalitat valenciana.

Ara tampoc vull amagar que les obres del nou Rosario Pérez començaran en pocs mesos, però sí que estem ja en la recta final perquè siguen una realitat. En gener adjudicarem el contracte per a fer el projecte tècnic i l’empresa tindrà cinc mesos per a redactar-lo. Així, a meitat del 2022 podrem licitar les obres de construcció i començar a somiar amb eixa nova escola per al barri Carbonaire, adaptada a les necessitats de l’educació del segle XXI i a la irregularitat dels terrenys on s’ubica.

Invertir en educació és invertir en futur. I sabem que el nou Rosario Pérez serà l’orgull de tot el barri Carbonaire.o sé perquè en estos dies m’han arribat moltes mostres d’agraïment i satisfacció de veïns i veïnes que fa molts anys que reivindiquen esta actuació. Paral·lelament anem treballant en altres projectes per a altres centres educatius. De fet, prompte començarà la reforma integral de l’Escoleta Infantil Sagrat Cor. Seguim…

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó