Les llums de Nadal

El Nadal és família, festa, devoció, gastronomia, comerç... i també llum. L’encesa de la il·luminació especial és una fita que marca, de manera habitual, l’inici de la campanya nadalenca. En alguns municipis, com Vigo, és un element representatiu únic. A Vila-real no pretenem arribar al nivell d’espectacularitat que l’alcalde Abel Caballero ha imprés a la il·luminació nadalenca de Vigo, però, amb tota la humilitat que ens caracteritza, sí celebràvem tradicionalment l’encesa de les llums especials de Nadal amb una festa a càrrec d’alguna de les excel·lents companyies de teatre al carrer i animació que tenim a la nostra ciutat. L’encesa, que s’ha vingut celebrant de manera tradicional el divendres anterior al diumenge de Santa Caterina, marcava l’inici de la campanya nadalenca per als nostres comerços i veïns. Enguany, però, no ha pogut ser.

Hi haurà, per suposat, llums de Nadal, que, si no passa res, quedaran enceses aquesta mateixa setmana. Però és cert que s’ha produït un retard en la seua instal·lació i el conseqüent debat social. I vull aprofitar aquestes línies per a explicar per què.

Afinar molt bé les prioritats

L’any 2021 ha sigut un any molt dur per a l’Ajuntament, en el qual hem hagut d’afinar molt bé les prioritats municipals. Després d’invertir prop de 4 milions d’euros extra en el que portem de pandèmia del coronavirus i de l’increment exponencial del cost en els subministraments, no sabíem com podria acabar l’any i vam optar per la cautela. Si habitualment la llum ens costa aproximadament un milió d’euros, enguany les previsions augmenten el desemborsament fins a prop d’1,5 milions d’euros. També el gas ha pujat i ens suposarà a final d’any prop de 200.000 euros per poder posar en marxa les piscines o les calderes dels col·legis. A l’encariment dels subministraments energètics, se suma també l’augment de l’IPC, que ens ha impactat en les relacions amb els nostres proveïdors... El cas és que, davant d’aquest escenari, quan vam haver de buscar els diners per a la licitació del servei, vam considerar que la il·luminació especial no era més prioritària que el pagament d’ajudes socials o el suport econòmic als nostres comerços i hostalers. Perquè, per a poder fer qualsevol licitació administrativa, hem de comptar prèviament amb l’informe tècnic que avale que hi ha diners per a fer front a eixe contracte.

Situació particularment fràgil i delicada

Les llums de Nadal són importants. Generen dinamisme, economia, treball, alegria... en un moment en què tan necessitats n’estem després dels duríssims anys de la covid-19. Hauríem volgut, clar que sí, poder arribar abans i encendre la il·luminació especial en la vespra de la nostra Santa Caterina. Pot ser no vam agilitar les coses tant com hauria fet falta per arribar a temps, però en aquell moment vam prioritzar destinar els recursos a ajudar a la nostra gent. I a Vila-real, malauradament, on a la crisi econòmica i de la covid hi hem de sumar també la crisi de la gestió de l’herència del PP, la situació és particularment fràgil i delicada. Un joc d’equilibris on hem de ser capaços de combinar la gestió del passat, amb la del present i la de la nova Vila-real del segle XXI que, entre totes i tots, estem construint.

Alcalde de Vila-real