Tindrem segon Centre de Salut a Vinaròs

Ahir, des de la conselleria de Sanitat Universal de la Generalitat Valenciana, ens confirmàven una de les notícies més esperades abans d’acabar l’any: l’adjudicació de la redacció del projecte i direcció d’obra del Centre de Salut Integral–Vinaròs II.

Per fi, una de les infraestructures hisoricament demandades a la nostra ciutat, comença el camí imparable per tal d’assolir la segona fase durant el 2022. La licitació i adjudicació d’obres. Pas definitiu per veure com les màquines començen a entrar a la parcel·la situada entre les avingudes de Leopoldo Querol i Juan Ribera. Aquest nou centre, s’ubicarà en una parcel·la de 1.950 m2 i tindrà una superfície construïda de 3.217,5 m2 repartits en planta baixa i primera.

Val a dir que amb la construcció d’aquest nou centre de salut, es pretén compartir l’atenció de medicina familiar i medicina pediàtrica. En aquest mateix centre s’ubicaran també l’àrea de recepció, àrea d’extraccions i tractaments; àrea de Pediatria (amb 1 consulta de Pediatria i 1 consulta d’Infermeria Pediàtrica, lavabo i sala d’espera) Unitat de Salut Mental d’Adults (amb 6 consultes de Psiquiatria, 2 consultes de Psicologia, a més de consultes d’infermeria, polivalent i sala d’esperes) i Unitat de Salut Mental Intanto-juvenil (amb 1 consulta de psiquiatria, 1 consulta de psicologia, 1 consulta d’infermeria de salut mental, 1 consulta polivalent i d’esperes) i Punt d’Atenció Continuada (amb 3 consultes mèdiques/urgències, 2 consultes d’infermeria/tractaments, consulta polivalent, sala d’observació, sala d’espera, box vitals, magatzem de farmàcia i de subministraments, lavabos, zones d’estar i descans del personal, recepció entre d’altres.

Aquest és un camí que vam començar al 2015. És per això que, en aquests temps on la salut ha cobrat rellevància, és un orgull que la Generalitat Valenciana, presidida per Ximo Puig, faci d’aquesta infraestructura un projecte capdal i necessari en la seua agenda. Ho ha fet amb el nou CEIP Jaume I i confiem en que ho farà amb el Centre de Salut Integral-Vinaròs II.

Alcalde de Vinaròs