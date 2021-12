Gestionar para la ciudadanía

Termina un año que vuelve a quedar señalado por la situación sanitaria en la que nos encontramos inmersos desde hace casi dos años. La pandemia ha seguido marcando nuestras vidas. La covid es un acontecimiento que quedará en nuestro recorrido vital. Pero ante esa situación adversa, también recordaremos --cuando esto pase definitivamente-- que fuimos capaces de afrontar una realidad compleja, y que lo hicimos con empeño y determinación. Con esa actitud es con la que afrontamos el momento desde el Gobierno municipal.

Aunque la situación continúa siendo complicada por las consecuencias de la sexta ola, hay datos socioeconómicos que nos indican que la situación de Castelló mejora respecto a la de hace unos meses. Cerramos un año 2021 con un sabor agridulce, pero con el optimismo de que afrontamos una recuperación económica que avanza progresivamente.

Ayer, la alcaldesa Amparo Marco, junto a los tres portavoces de los grupos políticos del Acord de Fadrell, y tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno, presentamos las cuentas para el 2022. Un presupuesto que asciende a más de 197 millones de euros, y que nos permite seguir avanzando en el modelo de ciudad más sostenible, saludable y social que venimos desarrollando desde el año 2015. Unas cuentas que lanzan a Castelló como ciudad emprendedora y de promoción económica.

Atención a los problemas reales

Unas cuentas que continúan poniendo especial atención a los problemas reales de la ciudadanía: la economía, el empleo y el bienestar social. Para el próximo año tenemos prevista una inversión en políticas de ocupación de más de 7 millones de euros, un 685% más que en 2015. Además, continuamos con el aumento del presupuesto en Bienestar Social. Si importante es el empleo también lo es el cuidado de las personas mayores, los menores y las familias en situación vulnerable.

Uno de los principales retos para Castelló ha sido captar inversión y fondos de otras administraciones. Y, en este sentido, era fundamental contar cuanto antes con una ordenación urbanística. Tras años de desidia y la repetida anulación del fiasco de PGOU del 2000, por fin Castelló cuenta con la aprobación definitiva del Plan General Estructural.

Habrá quien piense que no se ha hecho lo suficiente. Pero la realidad es que el Ayuntamiento ha plantado cara a las dificultades con un afán de solidaridad y empatía bien diferente al de 2008. Entonces, los gobiernos de la derecha no solo no tendieron una mano a la ciudadanía, sino que recortaron políticas sociales y limitaron derechos civiles.

2022 será un año de nuevas oportunidades. Desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos transformando Castelló, haciendo de esta ciudad un lugar mejor para vivir y desarrollarnos con calidad de vida, derechos, libertades y justicia social. Feliz nuevo año a todas y todos.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló