Un revulsiu per a Castelló

Finalitzem el 2021 amb els deures fets, perquè faena feta fa goig. I presentar el pressupost del 2022 en els temps adequats ens permet treballar ja en un any clau per al futur de la nostra ciutat. Uns pressupostos bons per a Castelló, per a la seua economia i per a l’impuls de polítiques progressistes i ecologistes.

És el moment de seguir desenvolupant aquelles iniciatives i projectes de ciutat que ve fent aquest govern i que començà al 2015 amb el Pacte del Grau. Eixa és l’ambició dels pressupostos que hem presentat aquesta setmana i que aprovarem al gener.

Els pilars fonamentals d’aquest passen per polítiques d’ocupació i inserció laboral, per avançar en una ciutat més sostenible i més verda, apostar pel creixement del teixit empresarial local i les inversions socials, consolidar una recuperació justa i governar per a les persones. Per que? Perquè així ho creiem Compromís. La nostra formació té clar quin model de ciutat vol i els pressupostos 2022 van enfocats a això: a més treball estable i de qualitat, més economia verda, més inversions, més ajudes i oportunitats per a les persones més vulnerables, més feminisme i més educació pública.

No deixar ningú enrere

Venen temps complexos, i només per eixe motiu hem d’estar a l’altura per no deixar ningú enrere. Enfortir els serveis socials i les polítiques de benestar són un exemple dels governs amb Compromís i de l’Acord de Fadrell. Per això hem d’avançar en la creació de llocs de treball, en accions quotidianes per frenar el canvi climàtic, en ajudes al lloguer i a l’educació, i fer-ho tot amb una mirada feminista.

I si alguna cosa són aquests pressupostos és que són justos i valents perquè l’Ajuntament siga el motor econòmic de Castelló; liderant eixa recuperació necessària prioritzant el benestar de les famílies amb més i millors serveis públics i ajudant a l’economia local que representen els autònoms i xicotetes empreses.

En més d’una ocasió m’heu sentit i llegit dir que volem fer de Castelló una ciutat de drets i d’oportunitats. Eixe és el repte: que qualsevol persona ha de tindre garantits tots els seus drets visque en la zona de la ciutat que visque. Cosir la ciutat perquè no hi hagen desequilibris ni desigualtats. I tenim exemples evidents amb obres per facilitar la mobilitat, millorar els centres escolars o les actuacions per reforçar els barris perifèrics.

Des que Compromís governem el que hi ha són solucions i avanços avanços per solucionar els problemes i preocupacions de la ciutadania. I ho fem perquè tenim eixa vocació de treballar per augmentar la qualitat de vida de les persones. Treballem i insistim per fer una ciutat més justa, més solidària, més igualitària, més social, més verda i més rica.

Cuideu-se, cuideu dels vostres i ens llegim al 2022. Com a portaveu de Compromís vos desitge un any ple d’il·lusió, optimisme, esperança i felicitat.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló