Els propòsits de 2022

Quan dimecres per la nit vaig tindre l’honor de rebre a l’Ajuntament de Vila-real els reis Melcior, Gaspar i Baltasar, em van confessar en confidència que en les cartes que van rebre dels xiquets i xiquetes de tot el món i que a Vila-real va arreplegar amb tanta cura la Joventut Antoniana, hi havia un desig compartit per molts: que s’acabe, per fi, aquesta pandèmia. Ara que és moment de plantejar-se els propòsits de l’any nou, posar fi a la covid-19 i renàixer definitivament no pot deixar d’aparéixer en el primer lloc de la nostra llista de prioritats.

Em van comentar els Reis que, en el cas de la covid-19, la seua màgia no funciona, però que els consta que anem pel bon camí. Que els xiquets i xiquetes de Vila-real, també els majors, estem comportant-nos amb responsabilitat i prudència, sense deixar que el virus ens paralitze. I que, gràcies al procés de vacunació que ha suposat per al nostre sistema sanitari un sobreesforç enorme, estem més protegits front als efectes de la covid-19 i més a prop de véncer-la definitivament.

A aquest objectiu seguirem destinant bona part dels esforços. Com sempre, posant-nos a la disposició de les autoritats sanitàries per a tot allò que es puga necessitar sense que faça falta ni tan sols demanar-nos-ho. Posant-nos també al costat de les nostres empreses i entitats, destinant els escassos recursos de què disposem per ajudar-los a fer front als efectes del virus en l’àmbit econòmic i, per suposat, també el social. De moment, portem invertits més de 4,5 milions d’euros en lluita contra la covid i per a l’any que encetem seguim reservant almenys 250.000 euros per al Pacte Local pel Renaixement, que compta amb la unanimitat de tots els grups, a més d’altres mesures com l’eliminació de la taxa d’activitats o el manteniment de l’exoneració de la taxa de terrasses.

Però el més important és que, per a qualsevol propòsit o repte que ens plantegem, sabem que comptem amb una societat dinàmica, viva i compromesa; amb unes entitats que treballen dia a dia per fer gran la nostra ciutat. També, com la Joventut Antoniana, per a mantenir viva la il·lusió i seguir reforçant les tradicions que ens fan únics, amb una Cavalcada d’Interés Turístic Provincial que, amb 94 anys, és la segona més antiga de la Comunitat i una tasca solidària al llarg de tot l’any que ens enorgulleix. Gràcies als copresidents, Albert Arrufat i Maria Casabó, i els seus equips i gràcies a la gran família antoniana que fa possible la màgia i la il·lusió de la Nit de Reis. Gràcies també als pares franciscans, que deixen el seu convent i l’església per a acollir a Ses Majestats d’Orient.

Com a alcalde de Vila-real, no poden haver propòsits més ambiciosos que els de seguir sent els qui som. El de seguir construint, junts i juntes, la nova Vila-real del segle XXI. Perquè, a pesar del virus i de l’herència de la ruïna del PP -que, amb 33 milions d’euros pagats ja en urbanisme i 21 del préstec de per a lluir n’hi ha que patir del que no van pagar ni un euro i que seguirem pagant fins al 2026, suma ja 54 milions-, Vila-real es mou, renaix i avança de nou.

*Alcalde de Vila-real