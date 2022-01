No a la tasa turística

Cuando el resto de mortales pedimos salud, trabajo, felicidad y nos apresuramos a escribir la lista de buenos deseos, propósitos y objetivos que cumplir en el nuevo año, llega el Sr. Puig disfrazado de rey malo y nos regala, para el primer trimestre del 2022, una nueva tasa para todos los establecimientos de alojamientos turísticos en la Comunitat Valenciana.

Me refiero a la llamada tasa turística que, durante el primer trimestre de este año, ha decidido regular para sablear el bolsillo de cuantos nos visiten y decidan alojarse en cualquiera de nuestros hoteles, campings, apartamentos turísticos, etc. Una decisión que muestra la debilidad de un partido socialista, harto de explicar su negativa a aplicar esta tasa turística, pero que ha sucumbido ahora a los deseos de sus socios de gobierno, Compromís y Podem, sin tener en cuenta la opinión del sector y, lo que es peor, sin tener en cuenta lo más beneficioso para los intereses de los valencianos. Porque como valencianos y españoles, ya pagamos nuestros impuestos cuando nos alojamos en un establecimiento turístico, por ello no creo necesario volver a pagar ninguna tasa adicional por el mismo servicio.

Como todas las decisiones que se toman desde la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan, nos parece un despropósito que se tenga que volver a poner al sector turístico en la picota de las erróneas decisiones políticas y que además pretendan cargar esa responsabilidad a los ayuntamientos para que seamos quienes voluntariamente instauremos este gravamen en nuestros municipios.

Benicàssim, nuevamente, les dirá que no. Ya lo hicimos cuando a principios del pasado año el mismo gobierno socialista quiso confiscarnos los ahorros a los Ayuntamientos, es decir, los de nuestros vecinos. Nos negamos entonces y lo haremos ahora. Difícilmente podrá justificar y convencernos el Sr. Puig por qué, en un momento como el actual en el que la situación del mercado turístico sigue estando muy marcado por la situación económica global, vaya a imponer una tasa sin la voluntad del propio sector y sin la de muchos compañeros de su propio partido. En vez de ello, debería ponerse a trabajar por conocer la demanda turística y mejorar el posicionamiento de la Comunitat como un destino de calidad, competitivo y consolidado.

*Alcaldesa de Benicàssim