Escurriendo el bulto

Quienes nos desgobiernan lo han vuelto a hacer.an escurrido el bulto y han mostrado sin pudor que se la suda el bien general, el interés ciudadano y la cívica convivencia. A quienes nos desgobiernan solo les interesa su paguita pública. Su sillón en el cap i casal.

Digo esto, queridos lectores, a cuenta de la última imposición a los responsables de bares, cafeterías y restaurantes. Los politicuchos que dirigen nuestros destinos en lo Universal les han obligado a exigir a sus clientes el pasaporte covid, poniéndolos, por arte de birlibirloque, en el disparadero del conflicto.

¿Por qué tiene que enfrentarse el camarero de una cafetería al taradito antivacunas de turno? ¿Por qué ha de actuar cual policía de la salud mental y discutir con aquellos que no tienen los arrestos necesarios para enfrentarse a un agente de la autoridad pero desean fervientemente reñir en un bar?

Los antivacunas están chalados. Siempre lo han estado. Y los políticos que nos desgobiernan han provocado una situación de máxima tensión entre ellos y los gestores de bares y cafeterías. Todo por no saber hacer su trabajo. Por no querer enfrentarse a quienes deben enfrentarse. Quienes ostentan la dirección del país han fomentando la crispación social y el enfrentamiento entre ciudadanos. ¡Coño! Es lo más guerracivilista que he visto en mi vida. Y me da mucha pena.

Desde esta humilde columna envío un cariñoso abrazo y todo mi apoyo a los camareros (y me consta que son muchos, como mi querida Patri) que han tenido problemas a cuenta de esta historia.

*Escritor