2022, més reptes i oportunitats

Fa pocs dies vam assistir a la cloenda de l’Escola d’Ocupació Et Formem 2021-2022 d’Almassora. Gràcies a aquests programes formatius que subvenciona la Generalitat, trenta-huit veïns i veïnes han pogut realitzar a l’Escola Taller al llarg de tot l’any tres tallers: paleta d’obra, jardineria i administració.

Compromís vam aconseguir l’any 2019, gràcies al treball del regidor Roger Beltran en l’àrea d’Ocupació, l’homologació de l’Escola Taller per tal de poder reprendre l’activitat formativa del centre. La Generalitat, a través de Labora, organisme que dirigeix el company de Compromís Enric Nomdedéu, fa possible que en els últims anys s’hagen posat en marxa diferents programes que permeten a moltes persones millorar la competència professional i tindre més oportunitats laborals.

La Generalitat destina al nostre poble molts recursos en els últims anys per a dur a terme diferents programes socials i ocupacionals. El programa de Barris Inclusius, l’agent d’Igualtat i els programes Empuju, Emcorp i Ecovid són alguns dels recursos subvencionats, la majoria íntegrament, per diferents conselleries i alguns també per la Diputació.

Però el pacte PSOE-Ciudadanos que controla l’Ajuntament d’Almassora segueix produint titulars enganyosos. Un d’eixos titulars deia que enguany destinarà més d’1,7 milions d’euros a Ocupació però la gran majoria (1,5 milions) venen d’altres administracions, sobretot la Generalitat. Va ser també sobretot mèrit del Consell que l’any passat es contractaren 179 persones i es destinaren per primera vegada en la història més de dos milions d’euros a polítiques d’ocupació. Perquè, amb altres interessos al cap, l’equip de govern no dota ni amb 300.000 euros el Pla Municipal d’Ocupació. Compromís demanem més inversió els darrers anys per donar oportunitats als nostres veïns i veïnes en els moments tan complicats que vivim.

Per desgràcia, l’any 2022 també estarà marcat encara per la pandèmia, però tant l’avanç en la vacunació com en altres àrees com l’Ocupació o l’Educació ens fa mirar el futur, tant a curt com a llarg termini, amb optimisme. És per això que el nostre territori ha registrat unes xifres d’ocupació històriques i és per això que continuarem treballant per portar a Almassora eixes polítiques que milloren la vida de les persones.

