Dilluns 10 de gener, la Conselleria d’Obres Públiques de la Generalitat Valenciana, encapçalada per Arcadi España, feia pública l’adjudicació de la redacció del projecte de construcció d’una passarel·la al barranc d’Aiguadoliva per a vianants i ciclistes. Una notícia i una reivindicació històrica que el govern del Botànic, encapçalat pel president Ximo Puig, i després de traslladar aquesta necessitat des dels consistoris de Vinaròs i Benicarló, ha considerat imprescindible que quede agendada en la llista de prioritats del nostre territori i d’aquesta Conselleria.

Aquest anunci, que dona inici a un camí llarg però imparable de licitacions i que culminarà amb la construcció d’aquesta passarel·la, posa de relleu la política municipal i autonòmica que des de l’Ajuntament de Vinaròs i des de la Generalitat, hem assumit respecte a la mobilitat i la importància de la costura social vora la mar més enllà de barris i termes municipals.

Un altre exemple

La passarel·la del riu Cervol, que es troba adjudicada i pendent de les autoritzacions pertinents per al seu inici de construcció, és també un altre exemple. Una infraestructura que ha d’apropar als veïns de la Costa Nord al nucli urbà i que ha de permetre al nucli urbà retrobar-se amb un barri que demanda formar part activa de la ciutat.

Si Aiguadoliva és la unió entre Vinaròs i Benicarló i el Cervol l’és entre el nucli urbà i la Costa Nord, no podem deixar de banda la necessitat de fer realitat una altra demanda històrica: la passarel·la del Sénia. Una passarel·la que no només ha d’apropar dos municipis com Vinaròs i Les Cases d’Alcanar, sinó que també està destinat a apropar administracions.

Estem davant d’un canvi important en la mobilitat de la nostra ciutat, possiblement un dels més significatius des de la remodelació del passeig marítim. Un canvi que va més enllà d’un terme municipal i una autonomia per donar la mà a ciutadans, veïns i amics. Aiguadoliva, Cervol i Sòl de Riu: tres oportunitats per esdevindre un pont cap al diàleg i el retrobament.

