Un futur per a seguir sumant

Recordo aquell 16 de desembre de 2017, a Almenara. La il·lusió, les ganes de treballar i l’anhelat canvi al partit i la província començava el seu camí, i ho feia de la mà d’un equip unit, integrador, jove, intergeneracional i, sobretot, complidor. Ara, i en este moment, puc dir que este canvi ha sigut una realitat, hem canviat el que era impensable, i ho dic amb orgull, i molt agraït.

Principalment, hem canviat els resultats electorals. En 2019, per primera vegada en 30 anys, el PSPV va ser primera força a la província en les eleccions generals, tant a l’abril, com al novembre. I al maig, per primera vegada en 28 anys, el PSPV va ser primera força en les eleccions municipals, la qual cosa va permetre als i les socialistes tornar a dirigir la Diputació de Castelló, després de 24 anys de governs del PP, que tant mal havien fet al nom de la província.

Hem canviat les polítiques a la província i hem fet bandera de la proximitat, la participació, del consens, de les solucions, de l’esquerra, de la igualtat, del territori, dels drets civils i dels drets socials, del treball, del diàleg, de l’honestedat. Ara parlem amb visions diferents, però amb una cosa en comú: unitat i responsabilitat.

També hem fet del PSPV de la província, el partit més feminista del País Valencià amb una executiva compromesa amb la igualtat de manera real i tàcita: tota la primera línia i el nucli de la presa de decisions està composat de dones. El mateix hem fet amb relació els i les joves: som una executiva jove, amb més joves que mai, i la que més confia en elles i ells.

Això són dades, són fets, i és feina de centenars de persones, és el gran èxit d’aquesta executiva i el que mereix la província.

Seguir este camí

Ara toca seguir este camí, seguir sumant, i seguir sumant futur. Ho anem a fer consolidant els passos que ja hem donat per fer del canvi una realitat, i anem a radiar més il·lusió i ganes en noves accions com: la creació d’una secretaria de recerca de talent i una escola política, per a formar i visibilitzar la militància; establint reunions mensuals amb cada comarca i la demanda constant de més recursos per a elles; visites d’alts càrrecs a cadascú dels municipis; millorant les seus i augmentant les videoconferències per evitar desplaçaments; i l’activació d’un canal whatsapp d’ajuda constant a alcaldes, alcaldesses i portaveus.

També anem a avançar en feminisme amb la posada en marxa de noves mesures com l’elaboració d’un codi de bones pràctiques per a la prevenció i vigilància de comportaments masclistes. I els i les joves seguiran sent un eix fonamental, augmentant per mèrits la seua incorporació a l’executiva provincial, al grup d’alcaldes i alcaldesses, de portaveus, d’assessors, i d’altres càrrecs.

Un dia molt important

El diumenge és un dia molt important, per al partit socialista, per a la militància, i també per a mi. Tinc les ganes i les forces suficients per a seguir avançant en este projecte que vam iniciar fa quatre anys, un projecte al qual estan totes i tots cridats a formar part, per fer-mos més forts i per afrontar i guanyar el que realment importa: les eleccions. Com ja he dit en diverses ocasions, l’enemic no s’ha de buscar dins el partit, sinó fora. El nostre adversari és el PP, un PP dividit i afeblit, davant el qual nosaltres hem de demostrar unitat.

Este és el projecte de Sumem més futur, el projecte amb el que em presento i amb el que, estic convençut, eixirà un partit socialista més fort i preparat per a tornar a guanyar eleccions. Som l’opció que més vertebra el territori, l’opció de la mà estesa, l’opció de l’inconformisme per seguir avançant, i per seguir complint. El futur, passa per seguir sumant. Sumem.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic