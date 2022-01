La noche de Sant Antoni

Esta semana, en tiempos no pandémicos de otras épocas, ha sido siempre la más cálida del año (nunca mejor dicho), máxime en esta provincia, donde la tradición y la popularidad de la fiesta de Sant Antoni o la Santantonà, ha sobresalido con toda razón. Desgraciadamente las anulaciones o retrasos de la celebración han sido la constante en espera, tal vez, de fechas más propicias. Es ahora, pues, cuando añoramos la ausencia de auténticos festivales ígneos. Pero las circunstancias mandan y no podemos más que lamentar. Sin embargo, aun con esta ausencia casi generalizada, no podemos dejar de recordar que Sant Antoni ofrece un espectáculo en el que el fuego es el principal protagonista, junto a las botargas, diablos, gastronomía festiva, canciones y animales, aparte de actos religiosos. Una lástima que no pueda celebrarse este año en todos los lugares. Ya en el siglo XIV tenemos las primeras noticias escritas sobre el santo en Els Ports, si bien es probable que la fiesta ya se celebrara con anterioridad. Hace unos cuantos años realicé un trabajo de campo con una muestra de 27 poblaciones –con Forcall como paradigma-- y pude observar la variedad, pero también elementos comunes, entre los cuales destacaba el fuego, ese factor primigenio que hizo cambiar la marcha de la humanidad. Ese mismo fuego que hoy, en nuestra tierra, ilumina calles y plazas con hogueras y antorchas y cuyo análisis interno sorprende a quien lo investiga. Este año las celebraciones se han restringido, pero la esperanza sigue en pie y es de suponer que el año próximo renazca de sus cenizas este fuego, cálido y luminoso, como el Ave Fénix, que muere para volver con más fuerza y pujanza: la noche parecerá día y no hay más que esperar un año que, como dice el aforismo, tempus fugit, el tiempo huye, el de ayer, pero el de mañana, más resiliente, si cabe, está ahí a la espera.

Profesor