Benidorm Fest y la guerra cultural

La canción Ay, mamá, de Rigoberta Bandini, es un temazo. Es divertida, tiene ritmo y reivindica el papel de las madres en el mundo. Se merecía ganar en Benidorm y representar a España en Eurovisión, pero no pudo ser. La guerra cultural que vivimos lo impidió. Los progres de salón, copa y puro tuvieron que meter sus manazas en el trabajo de la artista, intentando apropiarse de él. Lo de la ministra Montero, sin ir más lejos, fue de traca. Dicho esto, casi al mismo tiempo, Pablo Casado, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se dedicó a soltar sus propias gilipolleces sobre las tetas y el feminismo, y de inmediato le siguieron el rollo todos los rancios catódicos y radiofónicos. No caben más tontos en este país.

Por otro lado, la letra más transgresora e impactante que he oído en mucho tiempo es la de Rayden y su Calle de la llorería. Sin embargo ha pasado totalmente desapercibida. Nadie habla de las verdades como puños que suelta este cantante en cada estrofa.

Así las cosas, ganó Chanel con su SloMo al más puro estilo Grammy Latino. Un tema que no me gusta nada, se lo digo desde el corazón. No obstante, no hay derecho a lo que se está diciendo de la artista. Las críticas que le lanza la izquierda caviar, el independentismo gallego y algún que otro sindicato son terribles, por lo que me pregunto… ¿Es que la ministra Montero no va a salir a defenderla? ¿No será que en realidad le importan un carajo las mujeres? ¿No será que solo las utiliza cuando le interesa?

¡Hay que joderse!

Escritor