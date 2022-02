Serem bon govern

Els socialistes d’Alcalà de Xivert i Alcossebre tenim un projecte de poble diferent, uns objectius clars i una manera de treballar seriosa i rigorosa. Volem un poble on l’educació siga un pilar fonamental perquè és la política més poderosa d’ascensor social. Un poble pioner en sostenibilitat ambiental perquè el nostre planeta ens ho reclama a crits. Un poble on siga possible emprendre, on siga fàcil alçar una persiana. Un poble amb un centre històric que renaix de les runes de tantes cases que amenacen ruïna. Un poble amb oportunitats de treball i que reté el seu talent. Un poble on qualsevol jove puga realitzar el seu projecte de vida. Un poble que cuido d’aquells que tant ens han cuidat a nosaltres. Volem un poble desitjós de devorar cultura, eixa arma indestructible de llibertat. Un poble que isca de l’apatia governamental i siga un referent; com ho va ser en un passat recent.

Veig un poble on els nostres xiquets puguen anar a les escoletes públiques infantils de 0 a 3 modernes, espaioses i a l’avantguarda. On els més joves puguen estar tranquils perquè no seguir estudiant per raons econòmiques mai serà un obstacle. Veig un poble empoderat que ha escollit el seu model energètic: el de l’autoconsum, el del benefici per a la gent del poble. El de l’eficiència energètica als nostres edificis públics i a les nostres cases. El de l’amabilitat amb el vianant i el ciclista urbà. Veig un poble on l’Oficina de l’Emprenedor siga un lloc per recordar sempre com aquell primer pas de qualsevol projecte professional. Veig un poble on els nostres majors estiguen de categoria. Perquè s’ho mereixen tot. Veig molt prompte un centre residencial que tinga unes potents polítiques de cura de les persones grans. I veig un poble que espera delirós eixe moment on es fa públic el programa cultural, sí, tan atractiva, tan estimulant, tan engrescadora per a fer plans. Ho veig. Veig el camí del progrés. Seguiré treballant amb un equip fantàstic de companyes i companys per fer que més gent veja amb els mateixos prismes que nosaltres. Portaveu del PSPV-PSOE a Alcalà de Xivert i Alcossebre