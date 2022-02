El full de ruta

Quan fa uns mesos, a proposta del Botànic, es va constituir a les Corts la primera comissió d’estudi sobre diversitat funcional i discapacitat, vaig aprofitar este espai per dir com n’estava d’orgullós. L’acord ens donava la possibilitat de reflexionar i aprofundir en com millorar la qualitat de vida de molta gent.

Per fer possible la fita, els propers mesos passaran per les Corts persones de tot el món expertes en el desenvolupament de polítiques de discapacitat i diversitat funcional, i multitud d’entitats que presten servei, representen i atenen col·lectius molt diversos: Fesord, Cocemfe, l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló o l’Oficina Vida Independent de Castelló (OVI)...

Fa uns dies vaig tindre l’oportunitat d’apropar-me a la seu d’OVI per conèixer les instal·lacions, i també per escoltar propostes. Plantegen un nou model on se deixe d’invertir en serveis especials per persones amb diversitat funcional, i que s’aposte molt més per invertir a serveis generals per tota la població incloses, clar està, les persones amb diversitat funcional. És a dir, normalitzar la diversitat a les actuacions públiques, integrant-les en el desenvolupament de qualsevol servei. Reclamen també incrementar els recursos destinats directament a les necessitats de suport de les persones amb diversitat funcional com poden ser els assistents personals... L’objectiu és garantir la seua autonomia personal.

Existeixen diferents models i opcions pel que fa a l’atenció de les persones en discapacitat, diferents perspectives sobre com afrontar-la, com viure i conviure amb ella. Cada persona ha de tindre al seu abast totes opcions per decidir quin projecte de vida vol. I per això, haurem d’escoltar totes les alternatives que existeixen o que haurem de crear perquè des de l’administració puguem garantir, veritablement, eixe dret a decidir com vol viure cada persona al nostre territori. Eixe és el notre full del ruta.

