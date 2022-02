Trabajo y comercio, la negra realidad

Tras casi dos años de crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 y el fuerte impacto de las medidas adoptadas para su gestión por parte de los Gobiernos central y autonómicos sobre la actividad comercial, el empleo en el sector comercio aún no ha recuperado los niveles de contratación previos a esta crisis.

Si a esto le añadimos el análisis del tipo de contrato y de jornada que realizan las trabajadoras y trabajadores del sector, queda patente que los indicadores de la precariedad laboral no mejoran, con una tasa de parcialidad o contratos a tiempo parcial que se sitúa en el 25% en el sector comercio frente al 17% del conjunto de la economía o una tasa de temporalidad por encima del 20%. Ambos indicadores, además, muestran valores todavía más altos en el caso del empleo femenino con unas tasas del 28% y 23% de parcialidad y temporalidad respectivamente que evidencian la gran brecha de género que existe en el sector comercio.

Una de las herramientas de las que disponen las trabajadoras y trabajadores, no solo del sector comercio sino de todos los sectores, para atajar esta precariedad son los convenios colectivos de ámbito estatal o territorial/provincial. En el caso del sector comercio, según datos del REGCON (Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo) el 65,3% de los mismos están vencidos a fecha 31 de diciembre de 2020 y con total seguridad ese porcentaje será aún mayor a día de hoy. Así, en la provincia de Castellón tenemos vencidos los convenios colectivos de comercio textil y comercio metal, entre otros. A mayor abundamiento, en esta ola de despropósitos que rodea a las trabajadoras y trabajadores del sector comercio, tenemos que añadir que solo el 21% de las empresas cuentan con seis o más trabajadoras y trabajadores en plantilla y, en consecuencia, solo éstas tienen derecho a elegir representantes legales para la defensa de sus intereses.

Junto a los indicadores de precariedad ya citados, se producen además, por parte de demasiadas empresas, incumplimientos de la normativa legal o pactada con prolongaciones de jornada que no se retribuyen, falsa parcialidad, personas realizando horas muy por encima de las legales o de las fijadas en sus contratos y cambios de horarios sin respetar los calendarios laborales.

No cabe duda que un sector al que debemos un reconocimiento expreso, un reconocimiento a las personas trabajadoras, en su mayoría con rostro de mujer, como las del sector de Comercio Alimentación que, cuando todo paró, reivindicaron con hechos lo que ya debía saberse desde hacía muchos años, que son esenciales. Reconocimiento expreso ampliable a todas y todos las trabajadoras y trabajadores del conjunto del sector comercial que llevan más de un año demostrando una enorme profesionalidad para garantizar los servicios a la sociedad en un entorno complicado en el que se han multiplicado las exigencias de su trabajo debido a los protocolos preventivos, las nuevas olas de contagios o las diferentes medidas restrictivas, decía que, no cabe duda que las personas trabajadoras del sector comercio no se merecen estas condiciones de precariedad. Una black reality en la que, por desgracia, se encuentran inmersos la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras.

Hacemos un llamamiento al respeto y cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas del sector, por parte de las Administraciones y por parte de los consumidores para así, conseguir el cumplimiento íntegro de las condiciones de trabajo del sector comercio en todos sus niveles desde retribuciones dignas, respeto de jornada y horarios, igualdad, salud laboral, racionalización de la regulación de horarios comerciales, una política de contratación basada en la estabilidad y que acabe con los altos índices de parcialidad o temporalidad hasta un consumo responsable y sensible con la situación laboral, cargas de trabajo y conciliación familiar, también de las plantillas del sector, en fechas tan señaladas como pueden ser las pasadas Navidades.

*Secretario General Federación Servicios CCOO Castellón