Un compromís amb Benicarló

L’equip de govern socialista a Benicarló remodela la seua organització interna, a escassos quinze mesos de les eleccions locals. Res a dir si, amb aquesta nova estructura, poguérem albirar una millor gestió de tots els projectes que es troben a mitges al nostre municipi. Però hi ha un rerefons que fa pensar en disfuncions internes, en una falta d’entesa i confiança dins el grup socialista que pot tindre conseqüències directes sobre els serveis oferits a la ciutadania.

Des de Compromís Benicarló ja anàvem advertint que el partit socialista havia entés malament la seua majoria absoluta a l’Ajuntament, confonent l’avantatge numèric amb una superioritat excessiva, fregant l’arrogància i la supèrbia.

Darrere de les regidories i el pressupost hi ha persones que han de treballar juntes per uns objectius comuns. Quan un equip funciona bé, el treball tira endavant. Quan no hi ha equip, la feina es ressent. Açò s’agreuja quan parlem d’un equip de govern, que és qui gestiona. Una gestió deficient té com a resultat uns serveis oferits a la ciutadania deficients, i crec que a tota la gent de Benicarló ens ve més d’un al cap.

No parlem per parlar, això crec que queda molt clar. La gent de Compromís a Benicarló ja sabem el que és governar, des de la pluralitat i el respecte. La legislatura passada, el govern conformat per Compromís, ERPV i el PSPV va donar una sensacional i gran lliçó d’estabilitat, de generositat i gestió encertada.

En moments revolts, és el moment de posar l’accent en la tasca que hem fet i que estem fent a Compromís. Tot per oferir el millor per al poble, que és el que, al cap i a la fi, importa a la ciutadania.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Benicarló