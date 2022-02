Una carta para ti

Querido votante de Ciudadanos en Benicàssim: Siempre he defendido una forma de hacer política diferente, basada en la transparencia y en la honestidad, diciendo lo que pienso y haciendo lo que digo. Por eso decidí volver a presentarme a las elecciones municipales por mi pueblo, Benicàssim, en el 2019. Unos comicios que otorgaron a Ciudadanos tres concejales y lo situaron como llave del gobierno municipal. Tras mucho meditar y sopesar los pros y los contras, decidimos llegar a un acuerdo junto al PP. Somos fiables y trabajadores, lo que no somos es cobardes cuando alguien se intenta reír de nosotros.

La semana pasada anunciamos a los medios de comunicación que quedaban rotas las negociaciones para aprobar los presupuestos, un día después de que la alcaldesa anunciase que estaban casi cerrados. ¿Cómo es eso posible? Efectivamente estaban cerrados... en su mente, porque eran sus presupuestos, no los del equipo de gobierno. Los suyos, unos en los que se destina un 2% al área de Turismo. Fue tragicómico leer en este periódico que Susana Marqués anunciaba el martes «que había recibido las propuestas de todos los grupos...» y, tras nuestro anuncio de negociaciones rotas del miércoles, «que no había recibido las propuestas de las concejalas de Ciudadanos Fernández y Alonso». ¿En qué quedamos, alcaldesa, mintió el martes o el miércoles?

Detrás de esta decisión hay meses de desprecios, de deslealtad, de ninguneos, de todo lo que nunca debería formar parte de una coalición entre Ciudadanos y PP. De reuniones a las que no se nos convoca, de presupuestos que se anuncian a los periódicos sin avisarnos, de invisibilizar las áreas de Ciudadanos. No se puede acusar de dinamitar el pacto de gobierno, de tensar la relación, al mismo grupo que te hizo alcaldesa o te aprueba los proyectos cada pleno. Supongo que forma parte de su propio partido: el Susanismo. Una formación basada en el «Yo, mi, me, conmigo».

Ciudadanos obtuvo unos resultados nefastos en Madrid, pero Madrid no es Benicàssim, lo hemos dicho muchas veces y, en política, estos días lo estamos comprobando una vez más.

No hay moción de censura encubierta

Estimado votante, quería decirte lo que pienso y siento que te debía una explicación. No hay moción de censura encubierta, lo siento por la oposición, pero es que nosotros no hacemos esas cosas. No somos el PNV, eso es más de ustedes. ¿No la hubiésemos presentado antes si hubiésemos querido? Esto no es un chantaje, señora alcaldesa, los únicos rehenes son las siglas del PP y Ciudadanos, a los que usted dice públicamente que no necesita.

Las negociaciones por los presupuestos rotas, y usted sigue en su pedestal, sin solucionar este problema. Siempre le hemos tendido la mano, la misma que la convirtió en alcaldesa y que le apoyó en la pasada la legislatura, la misma que usted tantas veces ha mordido. Hasta entonces seguiremos defendiendo el programa electoral de Ciudadanos y de todos los que nos votaron. Gracias por escucharme.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim